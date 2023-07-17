台東績優社區名單公布 第一名尚武社區獲獎金12萬
台東縣府培育「社區專業經理人」，縣長饒慶鈴今天頒發證書給33名結訓學員，此屆學員「八年級生」占三分之一，歷年年紀最輕。縣府另表揚今年度績優社區，大武鄉尚武社區再度拿下績效組優等獎，將代表參加全國金卓越社區選拔。
全台東縣有160個社區，縣府持續開辦「社區專業經理人」，已經邁入第五屆，今天下午在縣府舉辦授證儀式，縣長饒慶鈴勉勵第一線社區工作者要以創新策略改善社區困境，讓台東各地投入福利社區化的努力被外界看見。
授證結束後，緊接著頒發「台東縣112年度社區發展工作評鑑」的得獎社區，總獎金46萬元。六社區得獎，分別為原住民績優社區獎海端鄉崁頂社區、單項特色獎成功鎮博愛社區。以及第四名金峰鄉新興社區、績效組甲等第三名台東市富岡社區、績效組甲等第二名達仁鄉南田社區、績效組優等第一名大武鄉尚武社區，前三名可分獲得8萬至12萬獎金。
大武鄉尚武社區以老人共餐、社區巡守隊及兒少服務著稱，也是評鑑常勝軍。社區發展協會理事長陳進財說，這個獎項是社區志工及居民共同努力的成果，獎金會當社區發展基金，用在社區居民身上。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言