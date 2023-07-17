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台東績優社區名單公布 第一名尚武社區獲獎金12萬

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
台東市富岡社區在評鑑中拿下績效組甲等第三名，獲頒8萬元獎金。記者徐白櫻／攝影
台東市富岡社區在評鑑中拿下績效組甲等第三名，獲頒8萬元獎金。記者徐白櫻／攝影

台東縣府培育「社區專業經理人」，縣長饒慶鈴今天頒發證書給33名結訓學員，此屆學員「八年級生」占三分之一，歷年年紀最輕。縣府另表揚今年度績優社區，大武鄉尚武社區再度拿下績效組優等獎，將代表參加全國金卓越社區選拔。

全台東縣有160個社區，縣府持續開辦「社區專業經理人」，已經邁入第五屆，今天下午在縣府舉辦授證儀式，縣長饒慶鈴勉勵第一線社區工作者要以創新策略改善社區困境，讓台東各地投入福利社區化的努力被外界看見。

授證結束後，緊接著頒發「台東縣112年度社區發展工作評鑑」的得獎社區，總獎金46萬元。六社區得獎，分別為原住民績優社區獎海端鄉崁頂社區、單項特色獎成功鎮博愛社區。以及第四名金峰鄉新興社區、績效組甲等第三名台東市富岡社區、績效組甲等第二名達仁鄉南田社區、績效組優等第一名大武鄉尚武社區，前三名可分獲得8萬至12萬獎金。

大武鄉尚武社區以老人共餐、社區巡守隊及兒少服務著稱，也是評鑑常勝軍。社區發展協會理事長陳進財說，這個獎項是社區志工及居民共同努力的成果，獎金會當社區發展基金，用在社區居民身上。

台東縣長饒慶鈴頒發結訓證書給社區經理人。記者徐白櫻／攝影
台東縣長饒慶鈴頒發結訓證書給社區經理人。記者徐白櫻／攝影
大武鄉尚武社區績效組優等第一名，獎金12萬。記者徐白櫻／攝影
大武鄉尚武社區績效組優等第一名，獎金12萬。記者徐白櫻／攝影
達仁鄉南田社區獲得績效組甲等第二名，獎金10萬。記者徐白櫻／攝影
達仁鄉南田社區獲得績效組甲等第二名，獎金10萬。記者徐白櫻／攝影

台東 績效

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