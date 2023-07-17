七堵國小要移除校門口成排大王椰子樹 共同回憶將消失

基隆市七堵國民小學校門前廣場成排高聳的大王椰子樹，是校友和當地民眾的共同記憶，但校方擔心落葉和落果可能砸傷人，預計月底移除。校方說，「七堵區居民對於椰子樹的存在或移除，都有不同的情感」，校方已用空拍機留下椰子樹身影，也歡迎民眾提供合照留下回憶。

七堵國小位在七堵區市集中心區，緊臨明德一路的校門前廣場種植成排的大王椰子，校方一直擔心10多公尺高的椰子樹，葉子掉落時可能砸到人，在樹身設置「小心落葉」看板，提醒過往民眾留神。

七堵國小今年5月18日發函給市府教育處，表示明德一路車流量大，校門廣場人行道屬於通學步道，往來民眾也多，大王椰子樹不定期落葉或果實掉落問題，對學校、家長和居民安全造成威脅，尋問對策。

市府教育處6月14日邀相關單位會勘後，同意基於安全考量，請七堵國小盡速移除椰子樹，並做好後續校史回顧及生命教育課程。校方7月12日公告，從公告日起算15日後展開移除椰子樹作業。

七堵國小表示，這6棵椰子樹承載著七堵區居民共同的回憶，只是椰子樹的健康狀況已不如數十年前。近年來學校定期修剪椰子樹，擔心樹葉、果實掉落造成意外，但恐仍無法防範憾事發生。市府以民眾安全為第一考量，已同意移除椰子樹。