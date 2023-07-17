基隆燃燒垃圾底渣飛灰何處去？ 謝國樑：暫置區可使用數月

設在基隆市瑪陵山區的廢棄物最終處置場，因市府與業者15年契約昨天期滿未再續約。基隆市議員鄭文婷認為底渣無人處理，比垃圾大戰更嚴重。市長謝國樑今天表示，天外天暫置區可使用好幾個月，本周並會招標委外處理，民眾不用擔心垃圾處理出問題。

基隆市政府與永盛公司2004年簽訂「廢棄物處理BOO促參案契約」，今年7月16日合約期滿，雙方未再續約，外界關切市府決策過程及市民處理垃圾會不會出現困擾。

鄭文婷昨在臉書貼文說，今天開始基隆的垃圾焚燒產生的底渣無人處理，勢必衍生環境汙染問題，這是比垃圾大戰更嚴重的事情，勢必衍生環境汙染，基隆人必須天天吸到髒空氣，市府要盡快出來面對，畢竟市民的健康比任何事情都重要。

謝國樑今天與環保、財政和政風局處長說明「永盛案」，謝說，市民擔心會不會產生垃圾問題，市府過去這一段時間也有思考相關問題跟解決方案，確認不會有問題，請市民朋友放心。

謝國樑表示，不是每個縣市都有埋飛灰固化物的場址，但每個縣市都有垃圾，每個縣市焚燒完以後都會有飛灰，市場有個機制解決這些問題，永盛過去也是其中一個解決方案，所以才會收到外縣市飛灰固化物。市府未來也會用這個機制處理飛灰固化物，不會有任何延宕跟影響，另外還有縣市互惠方案可運用。

謝國樑說，天外天焚化爐廠區設有暫置區，垃圾燒完後，本來就可在廠區做安裝，準備變成太空包等等，並有好幾個月的時間可做安排。委外處理公開招標作業本周就要辦理，很多縣市的做法都是一樣的。飛灰處理有原灰跟固化物兩種招標模式，市府兩個選項都有，所以他不覺得基隆會發生垃圾處理相關問題。

謝國樑表示，未與永盛續約是基於法治和環境永續考量，回饋金也有討論到，但並不是重點。他個人對永盛覺得有點抱歉，如果他們覺得跟政府合作不是很愉快，他願意稍微表達一下關心之意，但他還是要站穩公務員法治立場，站穩環境永續的立場做出決策。