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台東被諷「沒人行道」 燈桿電箱及雜草成特殊現象
台東進入暑假觀光旺季，火車站附近人行道雜草多、變電箱或燈桿恆亙人行道景象突兀，不友善行人的亂象引發遊客批評，有損觀光大縣形象。縣府建設處表示，人行道雜草每月均派人除草，不過電箱遷移工程浩大，需要時間協調，今年爭取中央經費，先從市區著手改善人行道電箱。
台灣被諷「行人地獄」，韓國南韓實況主「企鵝妹」柳允進徒步環台，曾抱怨東台灣沒有人行道，所以環台路線無法納入台東。台東熱氣球活動啟動後，民眾在網路批評「台東車站人行道雜草長這麼多，難怪網紅說台東沒人行道」。
實際前往火車站，人行道緊鄰荒地，部分路段雜草叢生無法行走，另有燈桿或變電箱矗立人行道上，根本無法走路。
除火車站周遭道路外，鬧區人行道也很少見。台東市長陳銘風指出，市區道路規畫早，當年人車少，需求不大，近年遊客增多凸顯問題，既成道路不容易變動，公所也感到苦惱。
縣府建設處長蔡勝雄表示，人行道雜草每月都會定期除草，人行道與電箱的衝突各地都有，多次會同台電公司等單位討論，經費龐大且施工會影響供電，無論是下地或架空都有難度，要遷移的難度真的很高，新施設的人行道會考量此問題，另外今年也獲得內政部營建署經費支持，先改善市區17處人行道變電箱問題。
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