台灣之光！ 中華國小射箭隊勇奪美國邀請賽4金5銀6銅

中華國小射箭隊受邀參加2023年美國國際射箭邀請賽，出發前因總經費234萬元負擔太重公開募款，在各界的努力下，如願在上周前往美國愛荷華州參賽。今天傳出捷報，射箭隊打敗各國好手，勇奪4金5銀6銅佳績，為國爭光，讓全校師生與有榮焉。

中華國小射箭隊是各項競賽的常勝軍，但出國比賽經費所費不貲，選手皆來自弱勢的單親或原住民家庭，學校除了募款之外，花蓮縣政府補助參賽經費，立委傅崐萁積極爭取教育部體育署相關經費，花蓮市公所也捐助參賽服裝，讓出國比賽順利成行，一圓學生的夢。

中華國小射箭隊7月11日至16日參加美國國際射箭邀請賽，經歷5天的賽程，各個小選手都拼盡全力，脫穎而出。賽程前兩天是各組排名賽，中華小將先聲奪人，首日搶下2金3銀3銅佳績，直接包辦男子組前三名及女子組前三名的佳績。次日對抗賽也獲得男子對抗賽銅牌及女子對抗賽銅牌，最後在團體賽程中成功再搶下2金2銀1銅。

中華國小表示，此次國際分組團體賽的競賽分組是由大會分配，將各國好手按照成績與單位拆散搭配，以運動競賽體現運動不分國界的交流文化，中華小將們皆分散在不同團體中，其中中華女將更是帶領各國好手，包辦團體女子組前三名的佳績。