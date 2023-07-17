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狩獵封路引質疑 魯凱部落說分明

聯合報／ 記者徐白櫻／台東報導
達魯瑪克部落本月辦收穫祭，比利良橋附近三路口設置「狩獵管制區」告示牌。記者徐白櫻／攝影
達魯瑪克部落本月辦收穫祭，比利良橋附近三路口設置「狩獵管制區」告示牌。記者徐白櫻／攝影

台東各原民部落進入豐年祭高峰期，卑南鄉魯凱族達魯瑪克部落近日在大南溪上游設「狩獵管制區」圍籬，遭質疑未申請及公告，片面攔阻道路不讓外人進入；族人表示依法申請，已在群組公告，管制出入是考量文化禁忌及遊客安全。縣府原民處表示，部落擔心祭儀受干擾及安全才設圍籬，不會強制驅離民眾。

原民處表示，達魯瑪克部落族人雖申請狩獵活動，若要管制人行通道仍須另外申請，部落昨已同意先撤除橋梁旁黃布條，日後也會張掛告示牌，避免引起誤會。

達魯瑪克部落本月21、22日將辦收穫祭，為迎接祭典，族人日前在比利良橋附近3路口設置「狩獵管制區」告示牌，其中2處未全面管制通行，僅用竹籬笆告知，鄰近比利良橋管制區則全面拉黃色封鎖線封路。

觀光業者質疑，難道只要部落自覺有需要，就可阻攔道路或區域，不讓他人進入，這些限縮他人的行為，有經過議會議決、縣府公告嗎？為何此部落對外人特別不友善。

針對外界質疑，部落導覽員「巴哥」說明，部落依法向縣府提出申請，狩獵儀式是重要的文化傳承，打獵時間通常在晚上，但祭典期間部分儀式存在特定禁忌，不適合外人參觀或打擾。不方便只有這段時間，希望外界對部落重要歲時祭儀多點同理心。

禁忌 告示牌

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