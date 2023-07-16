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謝國樑：飛灰穩定化物回饋金確未談攏 但非不續約原因

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市謝國樑今天說，明天會找市府財政、政風首長完整說明未與永盛續約理由。記者邱瑞杰／攝影
基隆市謝國樑今天說，明天會找市府財政、政風首長完整說明未與永盛續約理由。記者邱瑞杰／攝影

基隆市政府與垃圾最終處置場業者永盛公司，BOO促參案15年契約今天屆滿，市府決定不再續約，永盛指市府以不合理的回饋金及掩埋處置價格做為續約條件，藉此逼退永盛，意圖不明。基隆市長謝國樑今天說，要跟永盛要一個合理的回饋價格，但未續約跟回饋金無關，明天會找市府財政、政風首長完整說明。

市府14日就表示，多次邀集環保、財政、政風等局處深入討論，決議無法與永盛公司續約，因為在促參法規層面，此BOO場未依約成立營運績效評估委員會，並辦理營運績效評定，不符合優先訂約規定。

市府說，雙方簽訂投資契約，永盛應優先處理基市府交付的廢棄物，但永盛屢次違反契約精神，大量收受外縣市廢棄物進場掩埋，造成土地汙染及環境負擔，並對市民形成潛在風險危害。促參案終止後，將以縣市互惠及公開招標妥善因應，不會影響基隆市民日常生。

永盛15日發表聲明反駁市府，指績效評估委員會是由市府成立，並非永盛責任，雙方破局原因其實是市府要求提高不合理的回饋金、強迫以不符市價的超低價格續約，逼退永盛公司。永盛處理廢棄物均合法合規，且有完善監督機制，沒有汙染事實。

謝國樑今天陪國民黨立委提名人林沛祥在市場拜票時說，現在永盛收運外縣市廢棄物交付市府的回饋金，占收費總價金的1%不到，他我覺得不合理，但未續約跟回饋金無關。

謝國樑表示，市府也沒有刁難永盛公司，因為如果市府處理飛灰穩定化物，如果要付跟外縣市一樣的價錢，不如就埋到外縣市去，為什麼要埋在自己家裡。

廢棄物 謝國樑 國民黨

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