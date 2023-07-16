基隆垃圾底渣處理恐開天窗 市府擬備案因應

基隆市政府與垃圾焚化後的底渣處理業者合約今天屆滿，外界擔憂暫無其他業者接續處理下，恐造成環境污染。市府表示，除請外縣市協處，也有底渣暫置空間，不致造成垃圾問題。

自2004年起，基隆市政府與永盛公司簽訂促參案。永盛公司在七堵設置垃圾焚化灰渣處理場，為基隆市天外天焚化廠產生的底渣，執行最終掩埋工作。這項促參案合約今天到期，市府日前決定不再與永盛公司續約。

基隆市政府日前說明，永盛公司自2004年迄今，未依約成立營運績效評估委員會，辦理營運績效評定，不符合投資契約與促進民間參與公共建設法等規定。市府經多次邀集環保、財政、政風等相關局處會商討論，共同決議將無法與永盛公司續約。

基隆市議員鄭文婷今天認為，市議會早在今年5月就已經通過新台幣8800萬元預算，就是要讓市政府提早因應，但市長謝國樑根本不在意。

她表示，市府與永盛的合約期滿後，勢必陷入底渣無人處理的窘境，也會衍生環境污染問題，屆時基隆人就必須天天吸到髒空氣，市府真的要儘快出來面對，畢竟市民的健康比任何事情都重要。

基隆市環境保護局今天發布聲明稿表示，市府與永盛公司的合約屆滿後到新廠商接續處理前，環保局將以縣市互惠合作方式處理底渣，同時將妥善運用天外天焚化廠既存灰渣儲坑與暫置空間，不因單一廠商合約期滿而造成基隆市的垃圾問題。

環保局表示，後續灰渣處理將依相關規定公開對外招標，預算就是來自今年度經議會通過的追加預算，灰渣處理不會開天窗，更不會因此導致平日垃圾清運有任何改變，請市民放心。