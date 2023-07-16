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台東慢經濟廚藝賽 李宛真、古昌弘獲「首惜廚師」

聯合報／ 記者徐白櫻／台東
「首惜廚師」競賽是推廣惜食精神，希望消費者多採購當季的在地蔬果。圖／台東縣府提供
「首惜廚師」競賽是推廣惜食精神，希望消費者多採購當季的在地蔬果。圖／台東縣府提供

台東縣府推動「慢經濟」，第一屆「首惜廚師」競賽吸引47人報名參加，最後評選出食譜組特優李宛真及教案組特優古昌弘，兩人將代表台東縣參加全國賽。環保局表示，此活動是推廣惜食精神，「吃多少煮多少」、「吃多少買多少」，採購當季、當地蔬果。

「首惜廚師」競賽分成惜食食譜暨教案徵選，教案組採書面審查，食譜組參賽者則是現場作菜，昨在關山米國學校競賽。環保局今日公布優勝名單。

食譜組特優李宛真準備家常料理肉絲炒箭筍及香菇箭筍粥，主打健康、營養及均衡概念，食材使用率達100％，廚餘最少；教案組特優古昌弘展現達魯瑪克部落以野菜為主的飲食文化，結合惜食觀念，推廣低食物里程飲食模式。

縣長饒慶鈴表示，台東推動「慢經濟」，舉辦慢食市集、慢食店家評鑑及慢食旅等活動，推廣綠色飲食觀念，盼遊客優先購買在地生產的有機食材或蔬果料理，發展真實自然的經濟模式，以達聯合國永續發展目標SDG11永續城鄉的目標。

食品組特優李宛真以肉絲炒箭筍及香菇箭筍粥參賽，主打健康、營養及均衡概念。圖／台東縣府提供
食品組特優李宛真以肉絲炒箭筍及香菇箭筍粥參賽，主打健康、營養及均衡概念。圖／台東縣府提供
「首惜廚師」競賽是推廣惜食精神，希望消費者多採購當季的在地蔬果。圖／台東縣府提供
「首惜廚師」競賽是推廣惜食精神，希望消費者多採購當季的在地蔬果。圖／台東縣府提供
第一屆「首惜廚師」競賽分成食譜組與教案組，優勝者將代表台東縣參加全國比賽。圖／台東縣府提供
第一屆「首惜廚師」競賽分成食譜組與教案組，優勝者將代表台東縣參加全國比賽。圖／台東縣府提供

食譜 台東

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