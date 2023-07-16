台東慢經濟廚藝賽 李宛真、古昌弘獲「首惜廚師」

台東縣府推動「慢經濟」，第一屆「首惜廚師」競賽吸引47人報名參加，最後評選出食譜組特優李宛真及教案組特優古昌弘，兩人將代表台東縣參加全國賽。環保局表示，此活動是推廣惜食精神，「吃多少煮多少」、「吃多少買多少」，採購當季、當地蔬果。

「首惜廚師」競賽分成惜食食譜暨教案徵選，教案組採書面審查，食譜組參賽者則是現場作菜，昨在關山米國學校競賽。環保局今日公布優勝名單。

食譜組特優李宛真準備家常料理肉絲炒箭筍及香菇箭筍粥，主打健康、營養及均衡概念，食材使用率達100％，廚餘最少；教案組特優古昌弘展現達魯瑪克部落以野菜為主的飲食文化，結合惜食觀念，推廣低食物里程飲食模式。