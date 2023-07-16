台東魯凱部落狩獵封路引發不滿 族人解釋：安全考量

台東各地原民部落進入豐年祭高峰期，卑南鄉魯凱族達魯瑪克部落近日在大南溪上游設「狩獵管制區」圍籬，遭質疑片面攔阻道路不讓外人進入，且未申請及公告。族人喊冤說，活動依法申請，有在群組公告，管制出入是考量文化禁忌及遊客安全。縣府原民處表示，此部落去年曾發生類似爭議，進一步釐清問題癥結。

達魯瑪克部落將在7月21日、22日舉辦收穫祭，為迎接祭典到來，族人在比利良橋附近的三個路口設置「狩獵管制區」告示牌，其中兩處沒有全面管制通行，僅用竹籬笆告知外界，鄰近比利良橋的管制區則全面拉黃色封鎖線封路。

一名觀光業者質疑，難道只要部落覺得有需要，就可以阻攔道路或區域，不讓他人進入，這些限縮他人的行為，有經過議會的議決、縣府的公告，有經過申請，為何此部落對外人特別不友善。

針對外界質疑，部落導覽員「巴哥」說，部落有依法向縣府提出申請，狩獵儀式是重要的文化傳承，雖然打獵時間通常在晚上，不過在祭典期間部分儀式是在管制區內進行，存在特定禁忌，不適合外人隨意參觀或打擾。