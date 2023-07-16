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花蓮六十石山修路 下月賞花交管

聯合報／ 記者王燕華／花蓮報導

去年0918地震造成花蓮知名金針花景點、富里鄉六十石山農路嚴重受損，縣府獲中央核定近9000萬元復建，17日將動工，預計工期1年。花季下月就要展開，富里鄉長江東成說，將由南端竹田段上下山，屆時山上、山下各設一個管制點，約需等候2、30分鐘，請民眾配合管制人員通行。

六十石山產業道路在去年地震後多處邊坡發生大規模崩塌，縣府爭取「0918震災六十石山農路復建工程」計畫，獲公共工程委員會核定8974萬6000元，歷經規畫設計、提報農委會水土保持局審查等階段，本月4日決標，17日將動工。

縣府農業處表示，工程主要分成五大工區，前四個工區位於六十石山的竹田上山段；第五工區位於萬寧下山段，該路段崩塌情形最嚴重，因非常危險，已由鄉公所封閉，禁止人車通行，將優先施作。

農業處考量金針花季即將展開，主要由竹田上山段通行，縣府先改善上山路面較差的三處路段，敲除大顆落石，後續也會施工改善。五個工區的邊坡崩塌處，將施作帽梁、擋土牆、截水溝、防落石網及石籠等水保設施，改善穩定性，至於崩塌規模較大的路段，會先清除坡面土石，再設噴凝土溝、自由格梁及打設土岩釘，17日開工，工期360天。

江東成表示，金針花季下月初就要展開，因北端的萬寧段崩塌嚴重，花季期間一律從南端的竹田段上下山，會在山上、山下各設一處管制點，視車流狀況管制放行，預估車多時約需等待20至30分鐘，另沿途有2處路段因崩塌，道路較狹窄，將安排人員做臨時性安全指揮；花季期間車多，在富里鄉農會展售中心旁也有9人座巴士提供收費接駁服務，民眾也可多加利用。

崩塌 落石 地震

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