蘇澳打水仗爆滿 日石垣市長同樂

一年一度的蘇澳潑水節昨登場，人潮擠滿了蘇澳火車站前，無論親朋好友或素昧平生，人人「先潑為敬」，水柱划過空中，還浮現彩虹，蘇澳鎮姊妹市、日本石垣市長中山義隆疫情後再度光臨潑水節，並指出，兩地有更多互動，也預計開通航線，大家敬請期待。

潑水節下午3時半盛大登場，蘇澳火車站前擠滿人潮，用水槍、水管甚至水桶相互致敬，鎮公所提供的200支水槍火速被兌換一空，中山路上有6台供水車，兩旁店家也提供水箱等，所有人都能盡情潑灑。李明哲與中山義隆登上踩街車沿途與民眾打水仗，水柱划過天空，隱約浮現彩虹。

不分性別、出身與年齡的狂歡，鎮長、議員、大人、小孩，走在中山路上都會成為落湯雞的一員。民眾推著坐輪椅的長者一同享受，爺爺雖然腿腳不便，每年仍會出門體驗潑水節氛圍，「很開心！」

蘇澳鎮長李明哲表示，蘇澳潑水節得到許多國外團體的喜愛，印尼、菲律賓都組隊前來，石垣市長更是攜帶市公所團隊前來。

中山義隆說，如今疫情趨緩，往後蘇澳鎮與石垣市將會有更多交流，包含2月時商議的貨貿，之後也預計開通航線，大家敬請期待。

月前病逝的「灣生回家」女主角、蘇澳冷泉之父的孫女竹中信子的家人，也在疫後首次訪台。竹中的長女中村景子說，這是第2次參加潑水節，媽媽在蘇澳長大，一直非常喜歡這裡，代替媽媽「回家」，感受到人們的親切，非常感謝。