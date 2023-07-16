台東地熱發電夯 地方憂喜參半

台灣能源轉型進度被美台商會批評「遠遠落後」，建議政府發展地熱。台東縱谷到南迴地區是豐富高溫廊帶，已集結22家能源公司申請探勘，且相繼有兩家地熱電廠營運和準備完工發電，搶食「地熱經濟」。地方對此憂喜參半，雖期待地熱帶動地方發展，也憂心環境衝擊，若不和部落充分溝通，恐怕後患無窮。

台東太麻里金崙民營地熱電廠已營運，由台泥開發的延平鄉紅葉村地熱預計明年發電，台東縣府評估地熱發電可供全縣過半電力所需。縣府財經處長章正文表示，東部岩層地質較不易卡垢，業者投資意願高，經濟部能源局評估台東金崙溫泉區，是全台第三大地熱潛能區。

章正文說，台東已有22件申請探勘，9件開始鑽探。由於地熱發電對環境衝擊相對小，且能24小時穩定輸出，和太陽光電、風力發電易受日照、風力改變影響有很大差異，估算全縣若有10家以上地熱發電，即可供全縣近半用電。

全陽地熱專案經理黃峻彬說，廠區每天可供800餘家戶用電量；台泥綠能公司總經理翁吉良說，紅葉谷園區地熱發電廠有2座生產井、1座回注井，百分百將溫泉送回地底，預計明年完工商轉，年發電量約提供2400戶家庭用電。

立委廖國棟指出，地熱資源多集中在原住民區，過去沒有相關法源依據，財團開發地熱資源並不一定徵詢原民部落同意，很可能危害原民權益，後續也可能引發紛爭、不滿。

宜蘭縣境這兩年也有2座地熱發電廠營運，大同鄉長何勝立表示，電廠應有敦親睦鄰措施，包含雇用一定比例的在地人和相關回饋機制，像仁澤發電廠就在茂安部落，台電雖提出增加就業機會、頒發獎學金等方案，但這些條件很多人不滿意，然因再生能源是國家重要政策，「居民似乎只能無奈接受」。

台東縣議員尤忠正說，去年一處鑽探井漏水，造成民宿業者一度取不到溫泉水，地方憂心影響溫泉觀光。金崙村蔡姓村民說，自家使用數十年的百餘米深冷泉，近期溫度升高，擔心是抽地熱水回注影響。

台東大學教授劉炯錫說，再生能源中，地熱發電對環境衝擊最少，且有區域及水源條件限制，不會盲目開放，問題是政府與企業如何落實原民基本法，開發時一併做好資源共享，否則對部落是傷害，像之前的知本光電開發案被撤銷，就是如此。