聽新聞
test
0:00 / 0:00

台東地熱發電夯 地方憂喜參半

聯合報／ 記者卜敏正尤聰光陳敬丰／連線報導

台灣能源轉型進度被美台商會批評「遠遠落後」，建議政府發展地熱。台東縱谷到南迴地區是豐富高溫廊帶，已集結22家能源公司申請探勘，且相繼有兩家地熱電廠營運和準備完工發電，搶食「地熱經濟」。地方對此憂喜參半，雖期待地熱帶動地方發展，也憂心環境衝擊，若不和部落充分溝通，恐怕後患無窮。

台東太麻里金崙民營地熱電廠已營運，由台泥開發的延平鄉紅葉村地熱預計明年發電，台東縣府評估地熱發電可供全縣過半電力所需。縣府財經處長章正文表示，東部岩層地質較不易卡垢，業者投資意願高，經濟部能源局評估台東金崙溫泉區，是全台第三大地熱潛能區。

章正文說，台東已有22件申請探勘，9件開始鑽探。由於地熱發電對環境衝擊相對小，且能24小時穩定輸出，和太陽光電、風力發電易受日照、風力改變影響有很大差異，估算全縣若有10家以上地熱發電，即可供全縣近半用電。

全陽地熱專案經理黃峻彬說，廠區每天可供800餘家戶用電量；台泥綠能公司總經理翁吉良說，紅葉谷園區地熱發電廠有2座生產井、1座回注井，百分百將溫泉送回地底，預計明年完工商轉，年發電量約提供2400戶家庭用電。

立委廖國棟指出，地熱資源多集中在原住民區，過去沒有相關法源依據，財團開發地熱資源並不一定徵詢原民部落同意，很可能危害原民權益，後續也可能引發紛爭、不滿。

宜蘭縣境這兩年也有2座地熱發電廠營運，大同鄉長何勝立表示，電廠應有敦親睦鄰措施，包含雇用一定比例的在地人和相關回饋機制，像仁澤發電廠就在茂安部落，台電雖提出增加就業機會、頒發獎學金等方案，但這些條件很多人不滿意，然因再生能源是國家重要政策，「居民似乎只能無奈接受」。

台東縣議員尤忠正說，去年一處鑽探井漏水，造成民宿業者一度取不到溫泉水，地方憂心影響溫泉觀光。金崙村蔡姓村民說，自家使用數十年的百餘米深冷泉，近期溫度升高，擔心是抽地熱水回注影響。

台東大學教授劉炯錫說，再生能源中，地熱發電對環境衝擊最少，且有區域及水源條件限制，不會盲目開放，問題是政府與企業如何落實原民基本法，開發時一併做好資源共享，否則對部落是傷害，像之前的知本光電開發案被撤銷，就是如此。

台東 溫泉 再生能源

延伸閱讀

日本探勘地熱突噴蒸氣 水中檢出超標2100倍砷「完全就是毒」

東元拚北美、印度電動車業績增7成

奇美等3石化集團成立購售綠電平台 首波擬買200MW

台灣太陽能發電 王美花：成長讓國外相當驚艷

相關新聞

正義武士游祥耀病逝 藍綠哀悼

民進黨基隆市前議員游祥耀前天食道癌離世，他當20年五連霸議員，從黨外時代站街頭演講，到如今街頭民主運動，一生奉獻自由民主...

台東地熱發電夯 地方憂喜參半

台灣能源轉型進度被美台商會批評「遠遠落後」，建議政府發展地熱。台東縱谷到南迴地區是豐富高溫廊帶，已集結22家能源公司申請...

蘇澳打水仗爆滿 日石垣市長同樂

一年一度的蘇澳潑水節昨登場，人潮擠滿了蘇澳火車站前，無論親朋好友或素昧平生，人人「先潑為敬」，水柱划過空中，還浮現彩虹，...

吊橋桌宴 台泥結合部落共好

今年6月底、7月初，台東縣延平鄉的鹿鳴吊橋上，一連三天舉辦「吊橋餐桌饗宴」，由在地原住民部落的部落廚房合力接下這項露天餐...

清水地熱電廠新生 商轉穩定供電

宜蘭清水地熱電廠是台灣第一座地熱發電廠，1980年開始運轉，1993年發電量只剩初期的10分之1不到，結果夭折。2012...

花蓮六十石山修路 下月賞花交管

去年0918地震造成花蓮知名金針花景點、富里鄉六十石山農路嚴重受損，縣府獲中央核定近9000萬元復建，17日將動工，預計...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦