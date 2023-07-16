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正義武士游祥耀病逝 藍綠哀悼

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導

民進黨基隆市前議員游祥耀前天食道癌離世，他當20年五連霸議員，從黨外時代站街頭演講，到如今街頭民主運動，一生奉獻自由民主，其中最掛念的是基隆捷運能否蓋起來。基隆市長謝國樑說，過去游對民主運動的堅持，讓人感到敬佩。

游祥耀去年患食道癌，但仍勇於面對，每天跑2萬步運動，住進醫院開刀治療，一度好轉，後來又發現肺積水，癌細胞轉移到全身。

游祥耀在黨外年代投入民主運動，曾瞞家人站街頭演講，後加入民進黨。其女兒游本明是內政部長林右昌的機要秘書，她說，父親離世前，仍心繫基隆政治發展。

游祥耀多次帶頭爭取基隆捷運，游本明說，父親最關心的議題就是基隆捷運能不能蓋起來。

基隆市長謝國樑表示，游祥耀被稱為正義武士，過去游對民主運動的堅持，讓人敬佩，過去有幸一起競爭立委，對游過世感到惋借。

議長童子瑋也說，游祥耀是基隆政壇重要的精神領袖，也是民主的導師，也給後進很多指導，希望可延續。

立委蔡適應說，過去他在市議會時，游議員的位置就在旁邊，兩人時常討論政策和市政，是一位讓人尊敬的兄長，也是位在遇到困難時，會義無反顧協助的俠客。

蔡適應提及，2015年擔任市黨部主委，在市民廣場舉辦募款園遊會，現場人員努力籌款，當活動快結束時，游祥耀問，「還差多少才達到目標？」隨即二話不說捐贈款項給市黨部，「正義武士，永遠會存在我心中」。

基隆捷運 運動 議員

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