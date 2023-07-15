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基隆市政府宣布底渣處理不續約 永盛聲明：不合理逼退

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市政府宣布底渣處理不續約。圖／基隆市政府提供
基隆市政府宣布底渣處理不續約。圖／基隆市政府提供

基隆市政府與七堵區永盛公司就廢棄物處理BOO促參案之契約，7月16日屆滿，市府宣布經多次邀集環保、財政、政風等相關局處會商深入討論，決議無法與永盛公司續約，將再公開招標，另尋底渣處理業者，不會發生垃圾大戰。永盛今天聲明，基隆市政府強迫以不符市價的超低價格續約，逼退永盛公司。

自2004年起，永盛公司在七堵設置垃圾焚化灰渣處理場，為基隆市天外天焚化爐產生的底渣，執行最終掩埋工作。

基市政府說明不續約原因，指在促參法規層面，財政部111年函示，此BOO場自93年迄今未依約成立營運績效評估委員會，並辦理營運績效評定，不符合投資契約及簽約當時促參法辦理優先訂約之規定，無法適用促參法優先訂約。為避免公務員陷入違法圖利，市府決議無法辦理續約，此為最重要的原因，與回饋金及其他原因無關。

市府說，永盛公司BOO為促參案件，依促參法相關規定，應依維護公共利益及公平合理為原則；其履行，應依誠實及信用之方法。市府與永盛公司簽訂投資契約，應優先處理基隆市政府交付之廢棄物，但永盛公司屢次違反契約精神，大量收受外縣市廢棄物進場掩埋，造成基隆市及七堵地區嚴重土地汙染及環境負擔，對市民也形成潛在的風險危害。

七堵瑪陵山過去15年，由於灰渣的持續進場，導致環境的汙染。本促參案終止後，依投資契約規定該場區將進行封閉復育，並進行環境監測7年，最終實現綠地公園的永續目標。

市府說，該促參案終止後，相關後續的廢棄物處理及掩埋，將以縣市互惠及公開招標的混合方法，進行妥善處理，不會影響基隆市的日常生活，請市民朋友放心。

永盛公司今天聲明，指市府很多說法與事實不符，且推諉卸責，指BOO場破局的實際原因是，基隆市政府要求提高不合理的回饋金，逼退永盛公司，要求永盛公司將掩埋回饋金提高25倍至50倍，造成永盛公司不敷成本。

永盛表示，基隆市政府強迫以不符市價的超低價格續約，逼退永盛公司。議約過程，基隆市政府堅持依93年掩埋處置的基期價格每公噸1400元，宣稱經過物價調整，要以每公噸1708元、最高不得超過2000元價格續約。同一時期，基隆市環保局辦理垃圾掩埋處理案公開招標，掩埋處置價格每公噸2萬5000元及再利用處理價格每公噸3000元，辦理3次公開招標皆流標。

永盛說，基隆市政府以不合理的回饋金及掩埋處置價格，作為續約條件，藉此逼退永盛公司，意圖不明。且本BOO場處理廢棄物均合法合規，且有完善監督機制，未有汙染事實。指摘大量收受外縣市廢棄物進場掩埋，也與事實不符。

 

基隆 廢棄物 績效 焚化爐

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