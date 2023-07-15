花蓮鯉魚潭賞紅面鴨裝置 水舞劇加碼煙火秀演出
花蓮「紅面鴨」吉祥物，今天起在壽豐鄉鯉魚潭展開系列活動，15公尺高的大型裝置藝術常駐潭面，白天有音樂水舞秀，晚間有水舞光影秀、原民水上劇場演出，每週4天加碼煙火秀。
花蓮縣府自創「紅面鴨」吉祥物，即日起至8月13日在花蓮壽豐鄉鯉魚潭，舉辦花蓮紅面鴨FUN暑假活動，今天晚間6時開幕，將開放限量888份禮包。
花蓮縣觀光處長張志翔指出，除了潭面上15公尺高的紅面鴨家族，潭邊還有星光魔力、螺旋魔力、運動魔力、感應魔力等科學互動裝置。
潭面演出部分，每天上午10時至下午5時，每30分鐘一場5分鐘音樂水舞秀；晚間則有2場水舞光影秀、2場原住民水舞光影歌舞秀，平、假日舞碼不同。
張志翔指出，每週三、五、六、日晚間9時加碼星空煙火秀，週末下午4時5分、35分還有親子歡樂秀，有扯鈴特技、馬戲特技、川劇變臉、奇幻魔術、泡泡秀等互動演出。
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