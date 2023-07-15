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淡蘭古道百年山徑基隆會師 結合觀光亮點3路線朝聖健行
基隆暖暖是淡蘭古道百年山徑北路及中路的起點，市長謝國樑今天與雙北、宜蘭副首長邀請山友大會師，感受百年風華，市府規畫朝聖輕走、山水健行及暖東健走等3條路線，串連暖暖老街、親水廊帶、暖江橋自行車步道及暖東峽谷步道等，推廣古道觀光旅遊。
謝國樑與台北市副市長林奕華、新北市副市長陳純敬及宜蘭縣副縣長林茂盛等人一同挑起扁擔，宣布大會師啟動。400多民眾一起走淡蘭百年山徑，領略暖暖自然生態、人文產業之美。
謝國樑說，從淡水廳到噶瑪蘭廳淡蘭古道，是早期重要的貿易交通要道，暖暖古諺「九萬十八千」，即形容當時商民往來的繁榮景象。不僅橫跨基北北宜4個行政區，更在2019年登錄國家級綠道，成為北台灣假日重要的休閒景點。
市府觀銷處表示，市府規畫3條徒步路線，第一條朝聖輕走路線，自梁靜茹經典歌曲《暖暖》拍攝地暖暖國小出發，進入暖江大橋，橋下基隆河床是珍貴壺穴自然地形，也是淡蘭古道北路與中路的起點。接著轉進基隆河右岸自行車步道，串連基隆河瑞芳、暖暖、七堵和汐止河岸空間，結合人文景觀、自然生態與歷史文化。
第二條山水健行路線，從暖暖車站拾階而上，從暖暖老街至金山寺向下眺望，可以飽覽基隆河匯流處、八堵鐵橋、連接台灣東西部鐵路、各省道之匯集點及山巒之美，視野相當開闊，也說明暖暖自古就是重要的水陸交通要道。
第三條暖東健走路線，市府已完成暖東峽谷環山遊憩步道改善工程，透過手作步道及生態工法的方式，改善環山步道及生態解說指標。
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