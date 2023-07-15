快訊

影╱客機降落突失控撞牆「斷成兩截」！機上34人命大生還

涉冒名國產棒棒腿領獎金 台中午餐業者驚爆改名再投標遭巿府送法辦

學校數不足、塞車、高物價...竹北人痛苦指數飆高

聽新聞
test
0:00 / 0:00

淡蘭古道百年山徑基隆會師 結合觀光亮點3路線朝聖健行

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市長謝國樑（左二）與雙北及宜蘭副首長等人一同挑起扁擔，宣布大會師啟動。記者游明煌／攝影
基隆市長謝國樑（左二）與雙北及宜蘭副首長等人一同挑起扁擔，宣布大會師啟動。記者游明煌／攝影

基隆暖暖是淡蘭古道百年山徑北路及中路的起點，市長謝國樑今天與雙北、宜蘭副首長邀請山友大會師，感受百年風華，市府規畫朝聖輕走、山水健行及暖東健走等3條路線，串連暖暖老街、親水廊帶、暖江橋自行車步道及暖東峽谷步道等，推廣古道觀光旅遊。

謝國樑與台北市副市長林奕華、新北市副市長陳純敬及宜蘭縣副縣長林茂盛等人一同挑起扁擔，宣布大會師啟動。400多民眾一起走淡蘭百年山徑，領略暖暖自然生態、人文產業之美。

謝國樑說，從淡水廳到噶瑪蘭廳淡蘭古道，是早期重要的貿易交通要道，暖暖古諺「九萬十八千」，即形容當時商民往來的繁榮景象。不僅橫跨基北北宜4個行政區，更在2019年登錄國家級綠道，成為北台灣假日重要的休閒景點。

市府觀銷處表示，市府規畫3條徒步路線，第一條朝聖輕走路線，自梁靜茹經典歌曲《暖暖》拍攝地暖暖國小出發，進入暖江大橋，橋下基隆河床是珍貴壺穴自然地形，也是淡蘭古道北路與中路的起點。接著轉進基隆河右岸自行車步道，串連基隆河瑞芳、暖暖、七堵和汐止河岸空間，結合人文景觀、自然生態與歷史文化。

第二條山水健行路線，從暖暖車站拾階而上，從暖暖老街至金山寺向下眺望，可以飽覽基隆河匯流處、八堵鐵橋、連接台灣東西部鐵路、各省道之匯集點及山巒之美，視野相當開闊，也說明暖暖自古就是重要的水陸交通要道。

第三條暖東健走路線，市府已完成暖東峽谷環山遊憩步道改善工程，透過手作步道及生態工法的方式，改善環山步道及生態解說指標。

基隆市長謝國樑（左二）與雙北及宜蘭副首長等人一同挑起扁擔，宣布大會師啟動。記者游明煌／攝影
基隆市長謝國樑（左二）與雙北及宜蘭副首長等人一同挑起扁擔，宣布大會師啟動。記者游明煌／攝影
基隆暖暖是淡蘭古道北路及中路的起點，市長謝國樑今天與雙北、宜蘭副首長與山友大會師。記者游明煌／攝影
基隆暖暖是淡蘭古道北路及中路的起點，市長謝國樑今天與雙北、宜蘭副首長與山友大會師。記者游明煌／攝影
基隆暖暖是淡蘭古道北路及中路的起點，市長謝國樑今天與雙北、宜蘭副首長與山友大會師。記者游明煌／攝影
基隆暖暖是淡蘭古道北路及中路的起點，市長謝國樑今天與雙北、宜蘭副首長與山友大會師。記者游明煌／攝影

基隆 謝國樑

延伸閱讀

基隆夫妻吵架男持刀 勇警及時壓制化解危機腳受傷

侯友宜競辦駁親綠協會民調：淪笑柄的司馬昭之心

大武崙、潮境溺水意外頻 謝國樑：每到假日壓力就很大

批自來水破管頻傳忍無可忍 謝國樑：爭取1席董事親開會

相關新聞

淡蘭古道百年山徑基隆會師 結合觀光亮點3路線朝聖健行

基隆暖暖是淡蘭古道百年山徑北路及中路的起點，市長謝國樑今天與雙北、宜蘭副首長邀請山友大會師，感受百年風華，市府規畫朝聖輕...

壯圍「龜山朝日」彩繪稻田收割 耆老綁稻回憶年輕歲月

宜蘭壯圍鄉舉辦彩繪稻田，邁入第7年，今年以蘭陽八景之首「龜山朝日」為主題，吸引大量遊客觀看拍照。7月稻田收割，「龜山朝日...

等了76年！阿美族馬當部落不再「游牧」辦豐年祭

全台最大原民部落台東市阿美族馬當部落，今天上千族人盛裝歡聚參加部落豐年祭儀活動，也是部落等了70多年，首次在自己的聚會所...

綠基隆前資深議員游祥耀驚傳離世 政壇悼「正義武士」

「再會了！正義武士」，今年72歲，民進黨曾連任基隆5屆議員的游祥耀昨天清晨驚傳離世，走得十分安詳，他是基隆政壇的老前輩，...

解決花蓮垃圾 台泥氣化爐下周試燒

為解決花蓮垃圾問題，縣府環保局與台灣水泥攜手推動水泥窯高溫協同處理生活垃圾，將於本月22日投料試燒，縣府修正現有垃圾處理...

疫情斷返台路 灣生回家主角病逝

紀錄片「灣生回家」主角竹中信子上月去世，生於宜蘭蘇澳的她曾經年年回故鄉參加冷泉節，前後來台超過100次，3年前因疫情被迫...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦