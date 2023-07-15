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等了76年！阿美族馬當部落不再「游牧」辦豐年祭

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
阿美族馬當部落以前豐年祭好像遊牧民族一樣，四處借場地，還要曬太陽，跳舞跳到快中暑，現在有聚會所遮陽鋼棚，太陽大雨都不用擔心，一整天都快樂。記者尤聰光／攝影
阿美族馬當部落以前豐年祭好像遊牧民族一樣，四處借場地，還要曬太陽，跳舞跳到快中暑，現在有聚會所遮陽鋼棚，太陽大雨都不用擔心，一整天都快樂。記者尤聰光／攝影

全台最大原民部落台東市阿美族馬當部落，今天上千族人盛裝歡聚參加部落豐年祭儀活動，也是部落等了70多年，首次在自己的聚會所舉辦。族人開心說：「終於不用四處借場地，曬太陽了」。

馬當部落會議主席郭承僖說，部落76年來都沒有自己的聚會所，過去豐年祭都要借場地舉辦，可以說相當辛苦及克難，今天豐年祭終於在自己的聚會所舉辦，相信能做好傳承及凝聚族人向心。

台東市馬當部落是全台735個部落中，部落戶數與人口數最大最多，但部落一直苦無聚會所，經過部落及公部門共同努力下，取得土地後，編列近3千萬元經費，興建多功能聚會所暨文化健康站。

今天部落舉辦年度豐年祭儀活動，聚會所派上用場，上千族人盛裝參加，想要第一次體驗有自己聚會所的喜悅，包括縣長饒慶鈴、市長陳銘風、立委高金素梅等人受邀出席，一起和族人同歡。

「可以很舒服的享受豐年祭！」部落耆老卡造說，以前豐年祭好像遊牧民族一樣，四處借場地，還要曬太陽，跳舞跳到快中暑，現在有聚會所遮陽鋼棚，太陽大雨都不用擔心，一整天都快樂。

縣府原民處表示，部落聚會所是族人日常聚會、辦理歲時祭儀的場所，對部落有重要的意義，馬當部落聚會所，採用9面傘狀設計，以3組結構支撐建物，象徵阿美族3個年齡階層，並結合阿美族重視海洋文化的精神，起伏斜屋面代表山與海，還有部落圖騰做為入口意象。

全台最大原民部落台東市阿美族馬當部落，今天上千族人盛裝歡聚參加部落豐年祭儀活動，也是部落等了70多年，首次在自己的聚會所舉辦。記者尤聰光／攝影
全台最大原民部落台東市阿美族馬當部落，今天上千族人盛裝歡聚參加部落豐年祭儀活動，也是部落等了70多年，首次在自己的聚會所舉辦。記者尤聰光／攝影
縣長饒慶鈴（右）受邀出席馬當部落豐年祭，族人開心握手致意，感謝縣府團隊幫忙爭取部落蓋聚會所。記者尤聰光／攝影
縣長饒慶鈴（右）受邀出席馬當部落豐年祭，族人開心握手致意，感謝縣府團隊幫忙爭取部落蓋聚會所。記者尤聰光／攝影

聚會 豐年祭 原住民 阿美族

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