綠基隆前資深議員游祥耀驚傳離世 政壇悼「正義武士」

「再會了！正義武士」，今年68歲，民進黨曾連任基隆5屆議員的游祥耀昨天清晨驚傳離世，走得十分安詳，他是基隆政壇的老前輩，也提提攜不少後進，政壇人士紛貼文悼念噩耗及感懷對政治的貢獻。

游祥耀在基隆政壇被稱為「正議武士」，敢衝敢言，是議會的火爆浪子，言詞犀利，地方經營也相當深厚。他經常舌戰國民黨議員為政治理念與前市長林右昌政策辯護，尤其經常和呂美玲你來我往的畫面令人印象深刻。

街頭抗爭游祥耀總是帶頭衝第一，曾是警方頭疼政治人物。2013年10月19日，游祥耀等多名民進黨議員曾在國立台灣海洋大學門口高舉「還我捷運」等牌子抗議馬英九，還朝車隊丟擲鞋子。

因街頭抗爭曾因此有過「妨害公務」前科，選前卻被時力前主席黃國昌拿來做文章，游祥耀因此曾到北檢控告「戰神」護清譽。

游祥耀說，因民國101年前市長張通榮到安樂派出所，替人關說酒駕，他基於監督政府職責赴基隆地檢署申告舉發，過程中與駐警發生推擠衝突，因而被告「妨害公務」。

游祥耀是民進黨正義連線成員，曾連任過5屆議員，是民進黨資深議員。2008年曾代表民進黨出戰立委，但當時敗給國民黨現任市長謝國樑，未能選上立委。歷任過民進黨基隆市黨部主委、基隆市中藥商業同業公會常務監事、台灣二二八關懷總會基隆分會理事長。

議員張顥瀚在臉書說，民主前輩游祥耀離世在他的心中充滿無限的感慨。他當選首次議員時，游祥耀特別拿到服務處送給他一幅掛字，提點他作為一個政治工作者，除莫忘自己為民服務的初衷，更要時時學習讓自己成長為更好的一個人。

張顥瀚說，而後，不管是選民服務或是議事問題，只要遇到不知該如何處理的困難時，前輩都會第一時間從他的角度給予許多的建議。

張顥瀚回憶，游祥耀是一位長期替民主奮鬥的前輩，也是一位願意細心指導後輩的導師，更是一同唱歌喝酒的忘年朋友。前輩的離去令人惋惜，但他的武士精神將會持續流傳。