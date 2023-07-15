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17日起 基隆R86提早發車、延後收班
基隆碇內「幸福華城-七堵車站」的R86路線公車，居民反映班次不夠便民，市府交通處昨宣布17日起，平日由42班次增加為44班次，並調整發車時間，平日上午7時5分暖暖端發車班次將提前至7時發車，平日及假日末班車都延後收班。
R86路線公車是暖暖區重要通勤工具，民眾反映早上搭到八堵火車站趕火車，時間過於急迫，平日回程只到晚上8時，過了時間就搭不到車，十分不便。市長謝國樑6月29日到暖暖搭乘R86路公車傾聽民意，指示交通處及公車處研擬改善方案。
交通處昨表示，平日上午7時5分暖暖端發車班次將提前至7時；平日及假日末班車配合延後收班，平日末班車暖暖端晚間8時20分、七堵端晚間9時整、假日末班車暖暖端晚間7時20分、七堵端晚間8時整；另假日上午以大型巴士增開8班次，可滿足需要。
交通處表示，平假日七堵端末班車發車時間，是綜合考量台鐵列車抵達七堵及八堵站之時刻，例如平日晚間8時27分南港發車的區間車，晚間8時47分抵達七堵、晚間8時52分抵達八堵站，民眾可於七堵車站轉乘晚間9時發車的R86路末班車，或於八堵車站轉乘。
交通處提醒，請通勤民眾留意轉乘步行時間，及台鐵列車運行狀況，選擇於七堵或八堵車站轉乘，避免錯過返回暖暖的末班公車。
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