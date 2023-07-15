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疫情斷返台路 灣生回家主角病逝

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭報導

紀錄片「灣生回家」主角竹中信子上月去世，生於宜蘭蘇澳的她曾經年年回故鄉參加冷泉節，前後來台超過100次，3年前因疫情被迫中斷，再相見已是天人永隔。竹中信子的子女回憶，母親病榻上仍心念故鄉，會陸續出版竹中信子遺作，紀念這段橫跨2國與將近1個世紀的旅程。

竹中信子1930年生於台灣，在蘇澳長大，爺爺竹中信景在冷泉設立彈珠汽水工廠，被譽為「蘇澳冷泉之父」。竹中信子先後就讀蘇澳小學校、蘭陽高等女學校（現蘭陽女中），1945年戰爭結束，竹中信子隨家人返日，由於彼時中日關係緊張，一別就是35年。

1980年，竹中信子首次返台，集合曾在蘇澳生活過的日人成立蘇澳會，自此頻繁往來2地，致力推動台日交流與文史研究，2002年蘇澳鎮開始舉辦冷泉嘉年華，更是年年參加，前後來台超過100次；2020年疫情席捲全球，加上她已高齡，身體多有不便，訪台行程就此擱置。

一別3年，竹中信子仍心念故鄉，疫情解封後計畫再次返台，4月原訂出席蘭女校友會活動，但健康狀況每況愈下，只能取消行程；5月，竹中的病情急轉直下，6月9日撒手人寰，享耆壽94歲。

竹中信子長女中村景子、次子中村真樹、孫子東藍水、外甥女西村幸子和友人昨帶她的照片與生前準備好的禮物，拜訪蘇澳鎮長李明哲，也會參加潑水節與冷泉音樂會，代替母親再次重溫溫暖人情。

中村景子說，媽媽病榻之上仍不忘講述蘇澳的一點一滴，家人們打算推出動畫短片，描繪竹中信子的一生。

蘇澳鎮公所特別製作20頁紀念冊，集結竹中信子的家族照、回訪照片等，中村景子等人回憶媽媽的音容舉止，不時發出「好厲害」的讚嘆。

中信 蘇澳 冷泉

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