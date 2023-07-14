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疫情無法再回故鄉 「灣生回家」主角竹中信子病中仍念台灣

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
竹中信子長女中村景子表示，已在整理母親遺作，未來將陸續出版，並製作動畫短片描述母親一生。記者陳敬丰／攝影
竹中信子長女中村景子表示，已在整理母親遺作，未來將陸續出版，並製作動畫短片描述母親一生。記者陳敬丰／攝影

「灣生回家」主角、蘇澳冷泉之父的孫女竹中信子上月去世，長於宜蘭蘇澳的她曾經年年回故鄉參加冷泉節，3年前因疫情被迫中斷，再相見已是天人永隔。竹中信子的子女今天來台，他們回憶母親病榻上仍心念故鄉，不忘著述，未來他們會將之集結出版。

竹中信子1930年生於台灣，在蘇澳長大，爺爺竹中信景在冷泉設立彈珠汽水工廠，被譽為「蘇澳冷泉之父」。竹中信子先後就讀蘇澳小學校、蘭陽高等女學校（現蘭陽女中），1945年戰爭結束，竹中信子隨家人返日，由於彼時中日關係緊張，一別就是35年。

1980年，竹中信子首次返台，集合曾在蘇澳生活過的日人，成立蘇澳會，自此頻繁往來兩地，致力推動台日交流與文史研究，2002年蘇澳鎮開始舉辦冷泉嘉年華，竹中更是年年都會參加，前後來台超過100次；2020年，疫情席捲全球，加上她已屆高齡，身體多有不便，訪台行程就此擱置。

一別3年，竹中信子仍心念故鄉，隨著疫情解封，計畫再次返台，4月時原訂出席蘭女校友會活動，但健康狀況每況愈下，只能取消行程；5月，竹中的病情急轉直下，6月9日撒手人寰，享耆壽94歲。

竹中信子長女中村景子、次子中村真樹、孫子東藍水、外甥女西村幸子和友人今天攜帶她的照片與生前準備好的禮物，拜訪蘇澳鎮長李明哲，明後2天也會參加潑水節與冷泉音樂會，代替母親再次重溫沁涼冷泉與溫暖人情。中村景子說，媽媽受到台灣與蘇澳的關愛，他們會帶著對她的懷念，代替媽媽與大家一起享受冷泉活動。

中村景子回憶，媽媽病榻之上仍不忘講述自己的蘇澳的一點一滴，家人們現在已在著手整理，打算推出動畫短片，描繪竹中信子的一生；他們也會陸續出版竹中信子的遺作，紀念這段橫跨2國與將近1個世紀的旅程。

蘇澳鎮公所特別製作20頁紀念冊，集結竹中信子的家族照、回訪照片、冷泉紀念碑等，中村景子等人看著一頁頁照片，回憶媽媽的音容舉止，不時發出「好厲害」的讚嘆。李明哲表示，蘇澳就是竹中信子的家，感念她為蘇澳和台灣所做的一切，盼她的家人們以後也能經常「回娘家」。

左邊是竹中信子家人隨身攜帶的母親照片，右邊則是蘇澳鎮公所特製的紀念冊。圖／蘇澳鎮公所提供
左邊是竹中信子家人隨身攜帶的母親照片，右邊則是蘇澳鎮公所特製的紀念冊。圖／蘇澳鎮公所提供
蘇澳鎮長李明哲（右二）帶竹中信子的子女翻看特製紀念冊。記者陳敬丰／攝影
蘇澳鎮長李明哲（右二）帶竹中信子的子女翻看特製紀念冊。記者陳敬丰／攝影
竹中信子家人今天來訪蘇澳鎮長李明哲（左五），互贈禮物並表達感念之情。記者陳敬丰／攝影
竹中信子家人今天來訪蘇澳鎮長李明哲（左五），互贈禮物並表達感念之情。記者陳敬丰／攝影
「灣生回家」主角竹中信子上月去逝，享壽94歲，她的祖父竹中信景曾在蘇澳冷泉開設汽水工廠、打響知名度，被譽為蘇澳冷泉之父。本報資料照
「灣生回家」主角竹中信子上月去逝，享壽94歲，她的祖父竹中信景曾在蘇澳冷泉開設汽水工廠、打響知名度，被譽為蘇澳冷泉之父。本報資料照

蘇澳 中信 冷泉

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