解決花蓮垃圾問題！台泥氣化爐下周試燒 回饋條例再研議

為解決花蓮垃圾問題，縣府環保局與台灣水泥攜手推動水泥窯高溫協同處理生活垃圾，即將於22日投料試燒，縣府修正現有垃圾處理場回饋金自治條例送審，今被以部分內容不符財政紀律法、設施性質不同等原因遭議會退回。縣府表示會盡速研議修正，不影響試燒期程。

環保局所提「花蓮縣區域性垃圾處理場（廠）營運階段提供回饋自治條例」部分條文修正案，主要是第2條增訂產業協同設施定義、第3條修正相關地區的鄉鄰村里範圍，以及修正第10條增訂產業協同設施提供回饋金的授權規定，明定回饋範圍、編列方式、分配比例等，由縣府另訂管理辦法。

花蓮縣議會將於17日起召開本屆第三次臨時會，今天程序會討論到此案，縣議員張美慧質疑，回饋區範圍、編列方式、管理使用等在原有自治條例已規定，為何還增訂第10條另訂管理辦法？且修正後條文草案仍保留「回饋金應專款專用」，已違反2019年頒定的財政紀律法第7條規定，也應一併修正。多位議員認為，既然環保局認為氣化爐和掩埋場設施性質不同，就應另訂新法。

縣府代理祕書長饒忠表示，現有垃圾掩埋場回饋金自治條例是當時為鳳林鎮垃圾掩埋場而訂，這次因與台泥合作「花蓮縣水泥業（窯）協同處理廢棄物民間自提BOO案」，併在一起，僅修訂部分條文，既然議會有疑慮，府內會再作研議，新訂或修正都會討論。