快訊

舉重／亞奧運每4年一循環 郭婞淳：每次都是不同的郭婞淳

分遺產舅獨拿透天厝＋500萬 母斷絕娘家聯繫！長輩悲慘結局曝

花蓮慈濟引進吞嚥檢查儀器 同步治療及訓練改善

中央社／ 花蓮縣14日電

針對長者、腦中風、腦傷或頭頸癌患者，容易嗆咳或吃東西愈吃愈慢等吞嚥障礙症狀，花蓮慈濟醫院復健醫學引進吞嚥檢查設備，找出吞嚥問題，可同步調整姿勢及進行喉部肌力訓練。

花蓮慈濟醫院復健醫學部主治醫師葉映廷指出，病人出現吞嚥障礙時，食物容易掉到氣管內引發吸入性肺炎而死亡，過往的螢光透視吞嚥攝影檢查（VFSS）有X光放射線照射，有些患者不適用，最新引進的纖維內視鏡吞嚥檢查（FEES）適用臥床等多種病人，且檢查時可重複施作不同質地食物。

葉映廷指出，纖維內視鏡吞嚥檢查是透過軟式纖維內視鏡從鼻孔進入鼻腔伸入鼻咽後方，觀察病人吃東西時口腔、喉部、咽部吞嚥過程，包括口水殘留量、辨認食物在口咽殘留量及位置，與氣管是否有異物嗆咳，找出吞嚥問題與嚴重度，進一步評估適合進食的食物質地與量。

61歲蔡姓患者13年前曾罹患鼻咽癌，經過放射線治療與化療後症狀緩解，最近出現喉嚨無力、喝水容易嗆到等吞嚥問題，講話時舌頭靈活度也大不如前，因此前往吞嚥障礙特別門診詢問。

葉映廷說，經纖維內視鏡吞嚥檢查後，發現蔡姓患者還沒咀嚼咽部就有口水堆積，且咽軟骨敏感度不佳，容易嗆咳；檢查過程同步指導調整姿勢、進行喉部肌力訓練，例如後仰吞水，改善吞嚥效果，避免食用濃稠食物等。

葉映廷指出，進行纖維內視鏡吞嚥檢查時，病人都可以清楚看見過程，感覺肌肉收縮程度，語言治療師也會同步參與，引導透過仰頭、轉頭、或低頭等姿勢調整，學習如何用喉頭肌肉用力，改善吞嚥問題。

花蓮慈濟醫院吞嚥團隊每週五上午開設吞嚥障礙特別門診，共有復健醫學部、影像醫學部、神經內科部、神經外科部、耳鼻喉科、肝膽腸胃科、精神醫學部、牙科部、護理部、兒科、營養科等跨團隊合作。

醫學 患者 復健 花蓮 慈濟

延伸閱讀

歷經太魯閣號事故、強震 台鐵花蓮運務段長退休

40年堅守花蓮鐵路 運務段長退休仍心繫太魯閣傷亡者

上午10時9分花蓮規模4.4地震 最大震度4級

南投醫療資源不足 縣長許淑華拜訪證嚴法師邀慈濟設院

相關新聞

宜蘭通勤月票再送審查 9成民眾願購月票拚8月上路

宜蘭縣政府推動北宜通勤月票，提報3種方案公路總局，上月未通過，委員要求提出較具體的人數與績效。縣府日前在宜蘭、羅東轉運站...

刷1200通勤月票又扣儲值款 支援9026遊覽車出包急修正

立委蔡適應服務處接獲反映，有基隆通勤民眾以悠遊卡使用7月1日上路的1200通勤月票，搭乘9026國道客運時，又被多扣卡內...

宜蘭頭城搶孤睽違3年復辦 個人賽第1可獲15萬

中元搶孤是宜蘭頭城鎮最重要的民俗活動，2020年開始因疫情停辦，今年疫情趨緩，民眾咸盼復辦，頭城鎮中元祭典協會理事長楊碧...

17日起基隆R86調整讓轉乘方便 提早發車末班車延後收班

基隆碇內「幸福華城-七堵車站」的R86路線公車，居民反映班次不夠便民，市府交通處今天宣布，17日起，平日由42班次增加為...

花蓮瑞穗溫泉公園 泡腳新憩處

花東縱谷國家風景區管理處活化花蓮瑞穗鄉「瑞穗溫泉公園」，引進溫度42度碳酸鹽泉，興建泡腳亭、戶外泡腳水渠等，公園面積有5...

卑南鄉大南溪谷遊客亂丟垃圾講不聽 將開罰

台東縣卑南鄉東興村「大南溪谷」溪流上游，淺水潭綠意盎然、水質清澈，原是在地人私房秘境，因網路傳播成為遊客戲水勝地，但遊客...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦