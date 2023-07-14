花蓮慈濟引進吞嚥檢查儀器 同步治療及訓練改善

針對長者、腦中風、腦傷或頭頸癌患者，容易嗆咳或吃東西愈吃愈慢等吞嚥障礙症狀，花蓮慈濟醫院復健醫學引進吞嚥檢查設備，找出吞嚥問題，可同步調整姿勢及進行喉部肌力訓練。

花蓮慈濟醫院復健醫學部主治醫師葉映廷指出，病人出現吞嚥障礙時，食物容易掉到氣管內引發吸入性肺炎而死亡，過往的螢光透視吞嚥攝影檢查（VFSS）有X光放射線照射，有些患者不適用，最新引進的纖維內視鏡吞嚥檢查（FEES）適用臥床等多種病人，且檢查時可重複施作不同質地食物。

葉映廷指出，纖維內視鏡吞嚥檢查是透過軟式纖維內視鏡從鼻孔進入鼻腔伸入鼻咽後方，觀察病人吃東西時口腔、喉部、咽部吞嚥過程，包括口水殘留量、辨認食物在口咽殘留量及位置，與氣管是否有異物嗆咳，找出吞嚥問題與嚴重度，進一步評估適合進食的食物質地與量。

61歲蔡姓患者13年前曾罹患鼻咽癌，經過放射線治療與化療後症狀緩解，最近出現喉嚨無力、喝水容易嗆到等吞嚥問題，講話時舌頭靈活度也大不如前，因此前往吞嚥障礙特別門診詢問。

葉映廷說，經纖維內視鏡吞嚥檢查後，發現蔡姓患者還沒咀嚼咽部就有口水堆積，且咽軟骨敏感度不佳，容易嗆咳；檢查過程同步指導調整姿勢、進行喉部肌力訓練，例如後仰吞水，改善吞嚥效果，避免食用濃稠食物等。

葉映廷指出，進行纖維內視鏡吞嚥檢查時，病人都可以清楚看見過程，感覺肌肉收縮程度，語言治療師也會同步參與，引導透過仰頭、轉頭、或低頭等姿勢調整，學習如何用喉頭肌肉用力，改善吞嚥問題。

花蓮慈濟醫院吞嚥團隊每週五上午開設吞嚥障礙特別門診，共有復健醫學部、影像醫學部、神經內科部、神經外科部、耳鼻喉科、肝膽腸胃科、精神醫學部、牙科部、護理部、兒科、營養科等跨團隊合作。