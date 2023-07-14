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循環再利用 台東縣設16處Rebag購物袋回收箱

中央社／ 台東縣14日電

台東縣環保局在縣內16處營業場所設置「Rebag購物袋回收箱」，提供給需要的民眾使用，也歡迎民眾將多餘塑膠袋、紙袋及購物袋等，放置回收箱再利用。

台東縣政府環保局今天發布新聞稿表示，民眾消費過程中通常會產生許多一次性廢棄物，其中包含購物時常會使用到的環保袋或塑膠袋，希望藉由設置「Rebag購物袋回收箱」的方式，除減少廢棄物的產生也是延長資源物品的生命週期，並符合SDG12「促進綠色經濟，確保永續消費及生產模式」。

環保局表示，台東縣設置「Rebag購物袋回收箱」分別於家樂福台東店、銘家小吃部、正一百貨五金行（豐榮店、新生店、馬蘭店、卑南店、成功店、池上店）、台東地區農會超市、晃晃二手書店、台糖蜜鄰便利商店、吉利五金行、安東塑膠百貨、政利超市、統冠聯合超市（台東店）及台東市中央市場4個出入口等16處。

環保局表示，若民眾採購時，忘記攜帶環保袋，可拿取「Rebag購物袋回收箱」中的袋子做使用，即可以解決忘記帶購物袋出門的問題，也可以減少原本可能會購買的全新袋子，進而達到源頭減量的效果。

環保局表示，家中若有過多閒置的環保購物袋、紙袋及塑膠袋，丟了可惜留著又占空間，可經過整理後，自行放置各類營業場所中的「Rebag購物袋回收箱」中，分享給需要的人使用，希望全民逐步養成「自備、重複、少用」的環保觀念，減少使用一次性用品，改變拋棄型的習慣，共同珍惜資源。

台東 塑膠袋

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