宜蘭頭城搶孤睽違3年復辦 個人賽第1可獲15萬

中元搶孤是宜蘭頭城鎮最重要的民俗活動，2020年開始因疫情停辦，今年疫情趨緩，民眾咸盼復辦，頭城鎮中元祭典協會理事長楊碧村今天宣布，2023頭城搶孤文化祭恢復舉辦，9月14日搶孤；鎮公所特地加碼500萬元經費，期盼活動更加順利。

頭城搶孤與恆春搶孤並列，2006年被宜蘭縣政府指定為無形文化資產，是傳承200多年的重要文化活動，每年農曆7月最後一天鬼門關搶孤，搶孤者爬上抹上牛油的孤柱，最快攀上頂端、砍下順風旗者得勝。攀爬過程中，選手將孤棧上懸掛的雞、鴨、乾貨等拋下給現場民眾，也象徵讓「好兄弟」吃飽。

楊碧村指出，頭城搶孤是頭城24個里與礁溪白雲、玉石2村合稱「八大庄」的盛事。由於經費問題，以往搶孤不是年年辦理，但疫情3年確實是近年停辦最久的時間，鄉親都希望恢復，在鎮公所的支持下復辦。頭城搶孤的攀登難度是全台之最，邀請各地勇士報名參加。

頭城鎮長蔡文益表示，以往搶孤文化祭縣府補助230萬元，公所編列30萬元，經費較拮据，這次復辦公所加碼500萬元，總經費760萬元，必能更加順利。文化祭8月16日動土開工，9月14日搶孤，個人賽第一名獎金15萬元，其餘參賽者也都有獎。