快訊

人口湧入但消防員、警察卻想調離 竹北防災機能已超載

陳昇遭控灌酒性騷！「道歉信曝光」網怒轟：不道歉開什麼演唱會？

遭質疑藍皮綠骨 侯友宜：我的父親是榮民 為國家打過仗

17日起基隆R86調整讓轉乘方便 提早發車末班車延後收班

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
17日起基隆R86調整讓轉乘方便 提早發車末班車延後收班。記者游明煌／攝影
17日起基隆R86調整讓轉乘方便 提早發車末班車延後收班。記者游明煌／攝影

基隆碇內「幸福華城-七堵車站」的R86路線公車，居民反映班次不夠便民，市府交通處今天宣布，17日起，平日由42班次增加為44班次，並調整發車時間，平日上午7時5分暖暖端發車班次將提前至7時發車，平日及假日末班車都延後收班。

基隆市碇內地區「幸福華城-七堵車站」的R86路線公車，通勤民眾反映早上搭到八堵火車站趕火車，時間過於急迫，平日回程只到晚上8時，過了時間就搭不到車，十分困擾。

市長謝國樑6月29日到暖暖搭乘R86路公車傾聽地方民意，並指示由交通處及公車處研擬改善方案。

交通處今宣布，平日上午7時5分暖暖端發車班次將提前至7時發車；平日及假日末班車配合延後收班，平日末班車暖暖端晚間8時20分、七堵端晚間9時整發車、假日末班車暖暖端晚間7時20分、七堵端晚間8時整發車；另假日上午以大型巴士增開8班次，可滿足假日往返七堵至暖暖間之需要。

交通處表示，平假日七堵端末班車發車時間，是綜合考量臺鐵列車抵達七堵及八堵站之時刻，例如平日晚間8時27分南港發車之區間車，預計晚間8時47分抵達七堵、晚間8時52分抵達八堵站，民眾可於七堵車站轉乘晚間9時發車之R86路末班車，或於八堵車站轉乘。

另交通處提醒，請留意轉乘步行時間及臺鐵列車運行狀況，選擇於七堵或八堵車站轉乘，避免錯過返回暖暖的末班公車。

公車 基隆

延伸閱讀

和泰認養候車亭 謝國樑和品牌企業協力改造基隆

基隆自來水出狀況 謝國樑：對水公司有很深的無力感

女友搬離住處回來拿東西...基隆男持菜刀砍死她 檢方聲押獲准

基隆承辦全國中小學科展 推「科學之旅」行銷海洋特色

相關新聞

17日起基隆R86調整讓轉乘方便 提早發車末班車延後收班

基隆碇內「幸福華城-七堵車站」的R86路線公車，居民反映班次不夠便民，市府交通處今天宣布，17日起，平日由42班次增加為...

花蓮瑞穗溫泉公園 泡腳新憩處

花東縱谷國家風景區管理處活化花蓮瑞穗鄉「瑞穗溫泉公園」，引進溫度42度碳酸鹽泉，興建泡腳亭、戶外泡腳水渠等，公園面積有5...

卑南鄉大南溪谷遊客亂丟垃圾講不聽 將開罰

台東縣卑南鄉東興村「大南溪谷」溪流上游，淺水潭綠意盎然、水質清澈，原是在地人私房秘境，因網路傳播成為遊客戲水勝地，但遊客...

宜蘭5露營場勒令停業 暫緩2月

交通部觀光局去年訂定露營場管理要點，對合法露營區做出若干限制，其中一條是「不得位於環境敏感地區」，宜蘭近日有5家露營區因...

和泰認養候車亭 謝國樑和品牌企業協力改造基隆

基隆市政府與和泰汽車（Lexus）合作，改造基隆港邊忠一路「城隍廟」公車站候車亭，市府今天辦揭幕儀式，市長謝國樑說，未來...

基隆自來水出狀況 謝國樑：對水公司有很深的無力感

基隆市暖暖區民眾近日發現自來水變黃、有異味，水公司表示水質無虞，並會添加活性碳等方式降低色度。基隆市長謝國樑今天說，面對...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦