17日起基隆R86調整讓轉乘方便 提早發車末班車延後收班

基隆碇內「幸福華城-七堵車站」的R86路線公車，居民反映班次不夠便民，市府交通處今天宣布，17日起，平日由42班次增加為44班次，並調整發車時間，平日上午7時5分暖暖端發車班次將提前至7時發車，平日及假日末班車都延後收班。

基隆市碇內地區「幸福華城-七堵車站」的R86路線公車，通勤民眾反映早上搭到八堵火車站趕火車，時間過於急迫，平日回程只到晚上8時，過了時間就搭不到車，十分困擾。

市長謝國樑6月29日到暖暖搭乘R86路公車傾聽地方民意，並指示由交通處及公車處研擬改善方案。

交通處今宣布，平日上午7時5分暖暖端發車班次將提前至7時發車；平日及假日末班車配合延後收班，平日末班車暖暖端晚間8時20分、七堵端晚間9時整發車、假日末班車暖暖端晚間7時20分、七堵端晚間8時整發車；另假日上午以大型巴士增開8班次，可滿足假日往返七堵至暖暖間之需要。

交通處表示，平假日七堵端末班車發車時間，是綜合考量臺鐵列車抵達七堵及八堵站之時刻，例如平日晚間8時27分南港發車之區間車，預計晚間8時47分抵達七堵、晚間8時52分抵達八堵站，民眾可於七堵車站轉乘晚間9時發車之R86路末班車，或於八堵車站轉乘。

另交通處提醒，請留意轉乘步行時間及臺鐵列車運行狀況，選擇於七堵或八堵車站轉乘，避免錯過返回暖暖的末班公車。