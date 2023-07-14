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宜蘭5露營場勒令停業 暫緩2月

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭報導
宜蘭5家露營區因位於環境敏感地帶，遭勒令停業，立法委員孔文吉日前偕縣議員沈志弘、20多家露營區業者，到縣府開會，要求暫緩執行2月。圖／取自立法委員孔文吉臉書
宜蘭5家露營區因位於環境敏感地帶，遭勒令停業，立法委員孔文吉日前偕縣議員沈志弘、20多家露營區業者，到縣府開會，要求暫緩執行2月。圖／取自立法委員孔文吉臉書

交通部觀光局去年訂定露營場管理要點，對合法露營區做出若干限制，其中一條是「不得位於環境敏感地區」，宜蘭近日有5家露營區因不符合此條，遭到勒令停業。立委孔文吉與宜蘭縣議員沈志弘等人偕同20多家業者盼暫緩執行，日前到縣府開會，會中決議先暫緩2月，縣府工旅處將派員實地勘查，檢視場所現況是否符合環境敏感要件。

宜蘭縣內共有約105處露營區，多處位於山區，原住民許久以前就開始經營，當時政府未訂定相關法規，無合法化問題；觀光局去年7月20日訂定露營場管理要點，第7點第4項規定，露營區不得位於土石流潛勢溪流等環境敏感區域，宜蘭若干營區不合規定。

露營場管理要點通過後，縣府工旅處以輔導為主，協助露營場申請合法化，不過截至7月，全縣只有19處露營場通過；今年5月1日，觀光局行文縣府，要求將縣內5處位於環境敏感地帶的露營區停業，縣府5月24日執行。

山地原住民選區立委孔文吉7月7日與宜蘭大同鄉議員沈志弘、大同鄉20多家露營業者，到縣府與相關單位開會。孔文吉認為，要點過於嚴苛，尚待修正，建議暫緩執行；業者表示，他們已在該處開業多年，靠此維生，突然勒令停業將使生活難以為繼。

工旅處表示，已在安排現勘，若確認違反中央法令，仍會要求立即停業；遊客與工作人員安全是最高考量，將從嚴認定。

露營區 宜蘭 觀光局

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