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卑南鄉大南溪谷遊客亂丟垃圾講不聽 將開罰

聯合報／ 記者尤聰光／台東報導
大南溪谷部分遊客亂丟垃圾，破壞環境。圖／讀者提供
大南溪谷部分遊客亂丟垃圾，破壞環境。圖／讀者提供

台東縣卑南鄉東興村「大南溪谷」溪流上游，淺水潭綠意盎然、水質清澈，原是在地人私房秘境，因網路傳播成為遊客戲水勝地，但遊客垃圾亂象破壞當地景觀，居民設警語告示牌效果有限，卑南鄉公所表示，已向環保局申請熱點攝影取締，查獲將依廢棄清理法開單告發，最高處6000元罰鍰。

卑南鄉東興村「大南溪谷」山林環繞，溪水冰涼透澈，是台東夏天避暑勝地之一，近日不少人前往親水，但有遊客任意棄置飲品及食物，製造環境汙染。

地方居民日前組部落社區志工巡護隊，定期巡守、現場宣導，但發現仍有人將垃圾藏匿亂丟，社區志工們辛苦清理、撿拾垃圾，呼籲遊客秉持公德心。

「就是有人講不聽！」陳姓村民說，來玩水的多是外地遊客，有的烤肉、有的野餐，但結束後垃圾不帶回家，留在原地，日照後發出惡臭、孳生蚊蠅，還有人將塑膠袋或空瓶塞入石縫，地方居民相當不滿，不僅支持公部門取締開罰，更希望封溪禁止進入，還給當地一個乾淨的大南溪谷。

卑南鄉公所表示，除定期派人前往大南溪谷清除垃圾，也在路口設立牌提醒禁丟垃圾，但效果有限，還是有不少塑膠袋、空瓶等亂丟，已向環保局申請熱點攝影，違者將開單告發並罰鍰。

台東 塑膠袋

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