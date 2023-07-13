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和泰認養候車亭 謝國樑和品牌企業協力改造基隆
基隆市政府與和泰汽車（Lexus）合作，改造基隆港邊忠一路「城隍廟」公車站候車亭，市府今天辦揭幕儀式，市長謝國樑說，未來會持續透過與高知名度企業品牌聯名合作，打造基隆舒適宜居環境，提升城市生活品質。
謝國樑上任後，強調要在公務體系注入企業經營理念，公私協力提升市政水準。基隆市愛三路、仁二路口地下道去年初完成整修，今年初就出紕漏。市府初步修繕後，副市長邱佩琳洽請和泰環境永續基金會協助，透過民間力量和創意美化，並認養地下道，接著與和泰汽車洽商認養候車亭。
基市府交通處表示，城隍廟公車站有2座候車亭，是市區重要交通節點。考量候車乘客、行人、遊客與車流量龐大等因素，選為基隆首座公私協力候車亭示範點。和泰汽車提出認養計畫，在維持現有結構安全的前提下，採用銀灰色烤漆作為底色重新設計，並更新座椅及乘車路線圖。
謝國樑、邱佩琳、和泰汽車營業本部協理賴光雄和基隆市議長童子瑋等人，今天共同為候車亭揭幕，期盼透過城市意象及企業形象的連結，共同打造美觀舒適候車環境。
謝國樑說，和泰汽車認養城隍廟公車候車亭，將企業品牌質感及基隆在地特色融入候車亭設計中，共同打造舒適候車環境。市府未來還會在周邊國門廣場設置港景兒童樂園，表演藝術中心規劃兼具親子娛樂及商業模式的休閒場域，創造新的歡樂體驗，吸引遊客和遊輪旅客造訪。
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