基隆自來水出狀況 謝國樑：對水公司有很深的無力感

基隆市暖暖區民眾近日發現自來水變黃、有異味，水公司表示水質無虞，並會添加活性碳等方式降低色度。基隆市長謝國樑今天說，面對自來水問題，市府有很深的無力感，水公司似乎欠缺完整性改善計畫。水公司回應，已擬定短、中、長期改善方案，並優先汰換漏水熱點20條幹管。

基隆市暖暖區日前有多處社區民眾都發現自來水變黃，且有塑膠味或土味，家中濾水器濾心很快就變土黃色，擔心水質有問題。立委蔡適應服務處主任林明智和市議員林旻勳，昨天到水公司第1區管理處了解原因，副處長陳素卿說，因為好天沒有下雨，基隆河水色度偏高才會偏黃色，並非濁度提高。

水公司表示，採取基隆河原水水樣進行水質分析，還發現因高溫使藻類有上升趨勢，同步聯繫成大團隊合作，研議改善消除原水色度方案，減輕民眾的疑慮，後續會持續加強水質監測，維持水質標準，滿足用戶用水需求。

面對近期民怨，謝國樑今年參加公私協力候車亭啟用儀式時說，自來水問題深深困擾著基隆市，每次發生爆管問題的時候，他和工務處長陳耀川到現場勘查，只能拜託自來水公司同仁趕快來修理，趕快恢復，有很深的無力感。

謝國樑表示，自來水破管造成居民不便及困擾，解決民生用水問題，重要性不亞於基隆捷運。自來水公司欠缺完整性更新管線修復計畫，他將改派陳耀川擔任水公司監事市府代表人，委請董事提案，要求水公司對基隆自來水問題進行全方位評估。

水公司表示，多年前透過降漏經驗豐富的美、日團隊，參與水公司「供水系統降低無收益水量計畫」，已有效降低漏水率。基隆市部分，2012年漏水率達32.3%，去年已降到22.01%，預計明年底降到20.04%。