基隆承辦全國中小學科展 推「科學之旅」行銷海洋特色

今年全國中小學科學展覽會月底在基隆登場，基隆市副市長邱佩琳今天出席宣傳活動時說，隔了35年基隆再次承辦科展，將為各縣市學生搭建展現成果與實踐理想的舞台，各地科學好手除了競賽觀摩，也歡迎參加不同主題「科學之旅」路線，感受基隆在地海洋特色。

基市府表示，前兩年受疫情影響，中小學科展縮小規模，並以線上方式辦理，今年恢復實體活動，7月24日到30日在國立台灣海洋大學舉辦，主題為「科展齊『基』 新星聚『隆』」，希望藉由為期7天的科學盛事，讓來自全國22縣市科學閃亮新星，一同體驗基隆科學能量與城市之美。

邱佩琳和教育部次長林明裕、國立科教館長劉火欽、國立海科館長陳素芬、海大副校長李明安、基市府教育處長劉美蘭等人參加今天在科教館舉辦的科展宣傳活動。邱佩琳邀請全國對科學有興趣的大小朋友，一起到基隆參與這場科學盛宴。

基市府說，全市共21所承辦學校師生投入科展作業，除海大提供競賽及展覽場地，讓各縣市高手展開高頂尖對決，「與大師有約」講座邀請2022年台灣傑出女科學家獎得主李秀敏擔任講師，市府並與海科館籌辦「科展之夜」晚會，讓與會師生一同欣賞表演，並深度體驗探索主題館與潮境智能海洋館。