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基隆承辦全國中小學科展 推「科學之旅」行銷海洋特色

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
全國中小學科學展覽會月底在基隆登場，基隆市副市長邱佩琳（前排右三）今天到台北科教館出席宣傳活動，邀請民眾到基隆參觀。圖／基隆市政府提供
全國中小學科學展覽會月底在基隆登場，基隆市副市長邱佩琳（前排右三）今天到台北科教館出席宣傳活動，邀請民眾到基隆參觀。圖／基隆市政府提供

今年全國中小學科學展覽會月底在基隆登場，基隆市副市長邱佩琳今天出席宣傳活動時說，隔了35年基隆再次承辦科展，將為各縣市學生搭建展現成果與實踐理想的舞台，各地科學好手除了競賽觀摩，也歡迎參加不同主題「科學之旅」路線，感受基隆在地海洋特色。

基市府表示，前兩年受疫情影響，中小學科展縮小規模，並以線上方式辦理，今年恢復實體活動，7月24日到30日在國立台灣海洋大學舉辦，主題為「科展齊『基』 新星聚『隆』」，希望藉由為期7天的科學盛事，讓來自全國22縣市科學閃亮新星，一同體驗基隆科學能量與城市之美。

邱佩琳和教育部次長林明裕、國立科教館長劉火欽、國立海科館長陳素芬、海大副校長李明安、基市府教育處長劉美蘭等人參加今天在科教館舉辦的科展宣傳活動。邱佩琳邀請全國對科學有興趣的大小朋友，一起到基隆參與這場科學盛宴。

基市府說，全市共21所承辦學校師生投入科展作業，除海大提供競賽及展覽場地，讓各縣市高手展開高頂尖對決，「與大師有約」講座邀請2022年台灣傑出女科學家獎得主李秀敏擔任講師，市府並與海科館籌辦「科展之夜」晚會，讓與會師生一同欣賞表演，並深度體驗探索主題館與潮境智能海洋館。

今年「科學教育博覽會」以海洋永續及科技創新作為主題，結合產、官、學資源設置54個闖關攤位，另設4個主題館、手作教室工作坊及科教館「行動科學巡迴車」展示，歡迎全國師生共襄盛舉，相關次訊可上科展官網（https://nphssf63-kl.tw/）查詢。

全國中小學科學展覽會月底在基隆登場，基隆市副市長邱佩琳（左三）等人今天在台北科教館宣傳科展活動，邀請民眾到基隆參觀。圖／基市府提供
全國中小學科學展覽會月底在基隆登場，基隆市副市長邱佩琳（左三）等人今天在台北科教館宣傳科展活動，邀請民眾到基隆參觀。圖／基市府提供
全國中小學科學展覽會月底在基隆登場，基隆市明德國中熱舞社學生今天在台北科教館舉辦的宣傳活動中表演。圖／基隆市政府提供
全國中小學科學展覽會月底在基隆登場，基隆市明德國中熱舞社學生今天在台北科教館舉辦的宣傳活動中表演。圖／基隆市政府提供
全國中小學科學展覽會月底在基隆登場，基隆市副市長邱佩琳今天到台北科教館出席宣傳活動，邀請民眾到基隆參觀。圖／基隆市政府提供
全國中小學科學展覽會月底在基隆登場，基隆市副市長邱佩琳今天到台北科教館出席宣傳活動，邀請民眾到基隆參觀。圖／基隆市政府提供
全國中小學科學展覽會月底在基隆登場，基隆市副市長邱佩琳（左三）今天到台北科教館出席宣傳活動，邀請民眾到基隆參觀。圖／基隆市政府提供
全國中小學科學展覽會月底在基隆登場，基隆市副市長邱佩琳（左三）今天到台北科教館出席宣傳活動，邀請民眾到基隆參觀。圖／基隆市政府提供

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