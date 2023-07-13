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花蓮瑞穗溫泉公園啟用 打造地方新亮點

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮瑞穗鄉「瑞穗溫泉公園」有戶外泡腳水渠等，成為露天泡腳的休憩新景點。記者王思慧／攝影
花蓮瑞穗鄉「瑞穗溫泉公園」有戶外泡腳水渠等，成為露天泡腳的休憩新景點。記者王思慧／攝影

花東縱谷國家風景區管理處活化花蓮瑞穗鄉「瑞穗溫泉公園」，引進溫度42度碳酸鹽泉，興建泡腳亭、戶外泡腳水渠等，公園面積有500多平方公尺，免費提供遊客與居民使用，成為露天泡腳的休憩新景點，未來將交由瑞穗鄉公所管養護。

縱管處今天舉行「瑞穗溫泉公園」啟用典禮，讓民眾脫鞋體驗泡腳樂趣。處長郭振陵指出，原來瑞穗公園有泡腳池，但碳酸鹽泉容易堵塞，水源不是很穩定；與瑞穗鄉公所合作，由公所申請鑽井與水權，以及引入鄰近溫泉水源後，周邊新建公廁、泡腳渠道，還有個小舞台可運用，共花費1800萬元左右經費。

郭振陵說，瑞穗溫泉公園就在溫泉路上，屬於縱管處規畫的自行車路線，以後騎單車遊客也能到公園泡腳休息，未來交給瑞穗鄉公所管養，規畫每周一休園清掃等。

瑞穗鄉公所觀光農業課長簡芳蓉表示，之前請專業鑿井技師與廠商，鑿出240公尺深的井以使用溫泉，溫泉溫度約42度，加上縱管處協助營造建築體與環境，希望打造溫泉新亮點。在管養部分，公所希望跟社區合作，讓社區發展協會做基本的管養，目前瑞祥社區發展協會有意願。

縱管處表示，公園相關遊憩服務設施，包括室內泡腳亭、活動簷廊、戶外泡腳水渠、公共廁所及植栽景觀等，透過通用化設計，結合自行車道及當地溫泉特色搭配地景，營造瑞穗溫泉區氛圍。

附近遊客開心地說，一般的湯屋要收費，現在有免費的泡腳池可用很好，輕鬆享受花蓮天然的溫泉。

遊客開心地說，有免費的泡腳池可用很好，輕鬆享受花蓮天然的溫泉。記者王思慧／攝影
遊客開心地說，有免費的泡腳池可用很好，輕鬆享受花蓮天然的溫泉。記者王思慧／攝影
縱管處活化花蓮瑞穗鄉「瑞穗溫泉公園」，引進溫度42度碳酸鹽泉，興建泡腳亭、戶外泡腳水渠等，免費提供遊客與居民使用。記者王思慧／攝影
縱管處活化花蓮瑞穗鄉「瑞穗溫泉公園」，引進溫度42度碳酸鹽泉，興建泡腳亭、戶外泡腳水渠等，免費提供遊客與居民使用。記者王思慧／攝影
縱管處今天舉行「瑞穗溫泉公園」啟用典禮，大家脫鞋體驗泡腳樂趣。記者王思慧／攝影
縱管處今天舉行「瑞穗溫泉公園」啟用典禮，大家脫鞋體驗泡腳樂趣。記者王思慧／攝影

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