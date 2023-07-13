台東富岡港旅運中心候船室今啟用 旅客：椅子少了些

台東縣政府向航港局爭取經費改善富岡漁港旅運中心候船室，今天正式啟用，新的候船室變得寬敞，旅客雖都給好評，但認為椅子少了些。航港局長葉協隆說，將與縣府一起優化相關設施。

葉協隆說，推動藍色公路建設，不只是港區軟硬體設施的改善，政府也要投入2.9億元，以台東做示範，補助民間打造5艘新客輪，加入蘭嶼及綠島航線，提供海上舒適交通工具，帶動海洋觀光。

他說，候船室座椅還是讓旅客感覺不夠用部分，今年已經編列海上藍色公路相關建設的經費，全國各地港區的各項規畫，可以提計畫申請，持續優化港區相關設施，希望透過計畫改善跟提昇。

台東富岡港原候船室1996年完工，多年來離島旅運人次從每年25萬暴增至75萬，候船室空間不足，縣府向航港局爭取885萬經費改造旅運中心，經過近1個月試營運後，今天正式開放啟用，

嶄新面貌的富岡旅運中心，不僅有一整排明亮的售票區，資訊看板也改用大螢幕，整體規畫有航空站的規模，還增加便民的手機無線充電區，讓旅客可以舒適的等候船班，但有旅客認為椅子太少。

「天氣熱的話，大家擠進來，椅子會不夠坐。」林姓旅客說，平時應該還可以應付，但遇到連續假期或天氣熱的話，可能椅子就不足應付，很多人就必須是站著，建議是可以再多增加。