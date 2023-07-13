羅東聖母醫院溪南輔具中心啟用半年 服務近4000人次

宜蘭縣政府與羅東聖母醫院合作，在聖母醫院原有輔具服務據點的基礎上，擴建為宜蘭縣溪南輔具中心，今年初啟用，半年來已服務將近4000人，從2歲幼童到106歲人瑞都有。宜蘭溪南地區約有1萬5000名身心障礙者，輔具中心盼望發掘更多有需要的個案。

宜蘭縣長林姿妙、天主教靈醫會董事長黃浩然神父與聖母醫院長馬漢光，今天上午共同舉辦溪南輔具中心揭牌儀式。縣府指出，縣內身心障礙者約有3萬1000人，溪北、溪南約佔各半，10年前位於溪北的宜縣輔具資源中心成立，溪南卻苦無相關機構，去年便與聖母醫院合作建設，今年1月1日啟用。

全新的溪南輔具中心位於聖母醫院馬仁光大樓1樓，原先的輔具服務據點現在主要用於諮詢，展示、評估、媒合等作業移至新建的輔具中心，內部也設計出模擬居家的私密空間，讓長者或身心障礙者等輔具需求者，現場體驗與評估在家中使用輔具的狀況。

溪南輔具中心設有2位社工、4位治療師，目前人力充沛，企盼發掘更多有需要的人。輔具中心指出，曾有1名下半身癱瘓的獨居長者，因沒有聯繫方式，難以直接求助，後來透過鄰里長協助，輔具中心評估師與社工前往家中了解，才順利提供相關輔具。