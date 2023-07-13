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空軍8月東南部舉行重要操演 射擊高度無限高

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
國軍漢光39號演習結束後，空軍將於8月在東南部海空域舉行重要操演，管制規模比往年更大，射擊最大彈道高度「無限高」，警戒海空域全面關閉。圖／擷取自漁業署官網
國軍漢光39號演習結束後，空軍將於8月在東南部海空域舉行重要操演，管制規模比往年更大，射擊最大彈道高度「無限高」，警戒海空域全面關閉。圖／擷取自漁業署官網

國軍漢光39號演習結束後，空軍將於8月在東南部海空域舉行重要操演，管制規模比往年更大，射擊最大彈道高度「無限高」，警戒海空域全面關閉。

根據射擊通報資料顯示，8月空軍重要操演，警戒管制範圍北起台東成功、南至巴士海峽、東至蘭嶼外海等3個警戒海空域，距離均逾200公里，射擊最大彈道高度從18000呎以下及0至無限高。

空軍官員表示，國軍每年7至9月都會在東南部實施飛彈射擊操演訓練，已行之有年，並無針對性或特殊性來實施，年度操演目的就是驗證國軍平時訓練實力，並從中精益求精，外界勿臆測。

此次空軍操演，計8月8日、15日、16日及17日共4天，另有3天預備日，操演時間海空域關閉。軍事專家表示，空軍會依想定與狀況，以及作戰進程，區分地對空、空對空和空對艦的射擊。

今年漢光39號演習，台東成為東部重要的演習重點，不僅國防部將知本海岸首次納入「紅色沙灘」進行反登陸作戰場域，也徵用豐年機場，來做為戰機及運輸機緊急起降、掛彈等作戰任務。

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