修剪鳥類棲地路樹遭議論 基市府：防颱需要

基隆市田寮河兩側樹木是鷺科鳥類棲息處，市府今天在繁殖期時修剪路樹，民眾擔憂鳥類受驚擾，甚至被「抄家」。市府表示，基於防颱等需要修剪，且都有安置落巢幼雛。

田寮河因食源豐富，兩側樹木上的鷺科鳥類生態豐富，每年上半年更是繁殖季，沿岸金雞橋旁有1顆樹木的枝葉過於茂盛，基隆市政府今天派員修剪，卻引發議論。

基隆野鳥學會理事長沈錦豐說，市府大可在繁殖期前修剪樹木，讓鷺科鳥類選擇不在這裡築巢，或是在幼鳥8月離巢時，再處理也不遲。

市府解釋，因當地樹木影響行車視線，且颱風季節將至，為市民安全必須預作修剪。今天修剪樹木時有8隻落巢幼雛，已安全送至市府動物保護防疫所內照顧，待長大為成鳥後再於田寮河野放，回歸自然，做到市民安全與生態兼顧。