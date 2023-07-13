暖暖自來水變黃飄臭 台水：水質無虞

基隆市暖暖地區有用戶反映自來水變黃、有臭味，擔心危害健康，立委、議員等民代紛紛接獲反映，水公司第1區管理處副處長陳素卿表示，自來水偏黃是因為色度偏高，並非懸浮物濁度增加，符合飲用水標準，民眾可放心使用，水公司會持續設法改善色度問題。

不少基隆市民近日發現自來水變黃，帶有刺鼻的塑膠味道，家中濾心器也變成土黃色，成為臉書在地社團熱議話題。暖暖區謝姓網友說，她先打「1999」反映，市府回覆說要問水公司，並提供客服專線「1910」，究竟原因為何、何時能解決仍沒有答案。

立委蔡適應團隊昨找水公司會勘找問題，市議員林沛祥也聯繫水公司，得到回覆是水質符合飲用水標準，要民眾放心使用。市議員林旻勳說，暖暖區有數處社區反映自來水有「塑膠味」或「土味」，浴缸裝滿水看來「黃黃的」，擔心幼童洗澡出問題。也有人說，家中濾水器濾心顏色變深，擔心水質有異狀。市議員陳冠羽也接獲陳情，認為水公司沒有即時說清楚，民怨才會升溫。

蔡適應服務處主任林明智等人昨到水公司了解原因，陳素卿說，因沒下雨，基隆河流速變慢，八堵抽水站抽取的水的色度偏高，覺得自來水偏黃是因色度關係，不是水中有固形物濁度問題。

陳素卿表示，7月9日接獲用戶反映自來水變黃等訊息，累計19通，陸續派員採水檢測合格。水公司在水中添加活性碳，提高加氯量來改善，添加完成後檢測水質和餘氯都符合飲用水標準。

林明智建議水公司調整基隆河水、西勢水庫蓄水攙會比例，因為基隆河水色度偏高，「西勢水庫的水不妨多放點進來」。陳素卿說，會視供水情況，調整西勢水庫攙會比例。