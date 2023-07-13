花蓮跟進稽查沙灘車 業者錯愕

沙灘車在宜花海灘競飆引發破壞環境等亂象，引起中央重視，訂出指引，宜蘭縣政府聯合中央成立的稽查小組加強稽查，收到良效；花蓮縣府跟進，宣布即日起縣內沙灘地禁止沙灘車活動，讓業者相當錯愕，決定向立委傅崐萁陳情，爭取成立專區輔導，給一條生路。

宜蘭、花蓮海岸都有沙灘車活動，宜蘭有3家，其中南澳神祕海灘幾年前曾經發生浪捲遊客的5死意外，被行政院列為首波執法取締場域；花蓮多達20餘家，以三棧、鹽寮海邊為主，熱門時段上百輛海灘車奔馳在海邊，業者還在沙灘上擺設裝置藝術，供遊客拍照留念。不過沙灘車活動曾遭民代、環團公開反對，認為破壞環境，引發討論。

本報日前陽光行動專題報導，中央、縣市政府都相當重視。宜蘭縣政府日前將南澳神祕海灘列為禁區，暑假期間每天稽查，有效遏止沙灘車活動。

花蓮縣政府前天宣布，基於生態及安全考量，對於生態敏感、河川或危險陡坡區域，原則禁止沙灘車活動，且禁行道路與沙灘，避免海岸與防風林遭破壞，近期將裝設監視器，並駐點稽查。

花蓮縣政府解釋，行政院要求交通部觀光局訂出「導禁兼施」管理原則，發布「沙灘車管理指引」，依照指引，若業者違規帶客，將由各機關依所轄區域權管法規，如道路交通管理處罰條例、森林法、海岸管理法等開罰。

花蓮新城警分局表示，沙灘車依法不得行駛道路，經統計今年1月至今共取締19件，將持續加強巡邏。

「禁止沙灘車活動對生計影響很大!」花蓮沙灘車協會理事長黃鴻達表示，暑假是觀光最熱門的時候，縣府突然禁止沙灘車活動，大家都措手不及，像他投入1、2000萬元，底下有150個教練，就是150個家庭的生計，說禁就禁，嚴重扼殺觀光產業。

黃鴻達說，行政院訂出「導禁兼施」原則，就應該有導的做法，業者曾連署向縣府爭取畫出專區，給一條生路，沒想到縣府還是決定禁止，近日將向立委傅崐萁陳情，希望協助爭取暫緩禁令，一起坐下來討論成立專區的可能性。