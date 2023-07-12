行道樹成鷺鷥林！基市修剪枝幹 8隻幼鳥落巢改人工養育

基隆市政府先前修剪田寮河畔行道樹，位在金雞橋旁的榕樹因有許多鷺科鳥類築巢，因此「跳過」，直至今天才由廠商派員修剪，因安排獸醫師到場，將8隻失去鳥巢或落巢雛鳥帶回照料，預計餵養5至8周再野放。

田寮河金雞橋和美猴橋間人行道上的行道樹，近幾年的5到8月鷺科繁殖季，都會聚集小白鷺、黃頭鷺和夜鷺來築巢、產卵、育雛，雖然衍生髒亂問題，但也形成市中心近距離欣賞生態據點，有人視為保育佳話。

市府在颱風季來臨前修前行道樹，發現信一路人行道最靠近金雞橋的行道樹，會影響行車視線，加上防颱需要，決定不等繁殖季節束，今天就派員修剪。為免裁剪枝幹傷及雛戶，基隆市動物保護防疫所獸醫師也到場協助，共計救助8隻幼鳥。