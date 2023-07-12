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超人氣LINE貼圖「醜白兔」降落羅東 聯名快閃藝穗節

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
羅東藝穗節與LINE明星貼圖醜白兔合作，推出聯名快閃店，中山公園內散布大小醜白兔。記者陳敬丰／攝影
羅東藝穗節與LINE明星貼圖醜白兔合作，推出聯名快閃店，中山公園內散布大小醜白兔。記者陳敬丰／攝影

LINE貼圖明星「醜白兔」現身宜蘭羅東中山公園！今年羅東藝穗節配合兔年主題，第一次與LINE貼圖明星合作，推出藝穗節限定貼圖，並開設聯名快閃店，從台中請來高6公尺的巨大醜白兔。7月15日藝穗節首日下午，作者保羅還將到現場舉辦簽名會。

巨大充氣玩偶醜白兔7月9日從台中來到羅東，經過3天準備，今天已經矗立在位於中山公園老人會館的聯名快閃店門口，將待到7月29日，來往遊客可以一同合照。除了巨大醜白兔，公園內還散落著無數隻較小的醜白兔，藝穗節期間將成為新的打卡地標。

快閃店今起試營運，7月15日到29日下午2時到9時正式營運，販售娃娃、零錢包、午安枕等周邊商品，保羅15日當天下午4時將舉辦簽名會，遊客到快閃店消費，不限金額都能獲得簽名；15、16日下午5時，還會有醜白兔大玩偶現身。

保羅為了配合今年藝穗節主題「青龍、白虎、朱雀、玄武」，設計聯名限定貼圖，搭配公所發票抽扭蛋活動，藝穗節期間也會不時規畫快閃活動，遊客與指定醜白兔拍照上傳至觀光所臉書，就可參與抽獎，限量500組免費貼圖，即使未中獎也可點數購買，每組50P。

鎮長吳秋齡表示，藝穗節是羅東旗艦活動，公所團隊絞盡腦汁請來萬中選一的醜白兔，希望結合文創以及可愛貼圖的療癒風格，讓藝穗節的人潮、商機更上層樓；觀光所指出，這是藝穗節第一次推出聯名快閃店，借鏡新北耶誕節，若效果不錯，未來可能還會延續。

醜白兔作者保羅特地設計16張藝穗節限定貼圖，羅東鎮公所將提供500組免費貼圖供遊客抽獎。圖／羅東鎮公所提供
醜白兔作者保羅特地設計16張藝穗節限定貼圖，羅東鎮公所將提供500組免費貼圖供遊客抽獎。圖／羅東鎮公所提供
6公尺高的巨大醜白兔特地從台中前來羅東，在快閃店門口與遊客合照。記者陳敬丰／攝影
6公尺高的巨大醜白兔特地從台中前來羅東，在快閃店門口與遊客合照。記者陳敬丰／攝影
快閃店坐落於中山公園老人會館，販售娃娃、午安枕等周邊商品，7月15日到29日下午2時到9時開店。記者陳敬丰／攝影
快閃店坐落於中山公園老人會館，販售娃娃、午安枕等周邊商品，7月15日到29日下午2時到9時開店。記者陳敬丰／攝影
羅東鎮長吳秋齡表示，希望結合文創以及可愛貼圖的療癒風格，讓藝穗節的人潮、商機更上層樓。圖／羅東鎮公所提供
羅東鎮長吳秋齡表示，希望結合文創以及可愛貼圖的療癒風格，讓藝穗節的人潮、商機更上層樓。圖／羅東鎮公所提供

貼圖 羅東 LINE 宜蘭

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