超人氣LINE貼圖「醜白兔」降落羅東 聯名快閃藝穗節

LINE貼圖明星「醜白兔」現身宜蘭羅東中山公園！今年羅東藝穗節配合兔年主題，第一次與LINE貼圖明星合作，推出藝穗節限定貼圖，並開設聯名快閃店，從台中請來高6公尺的巨大醜白兔。7月15日藝穗節首日下午，作者保羅還將到現場舉辦簽名會。

巨大充氣玩偶醜白兔7月9日從台中來到羅東，經過3天準備，今天已經矗立在位於中山公園老人會館的聯名快閃店門口，將待到7月29日，來往遊客可以一同合照。除了巨大醜白兔，公園內還散落著無數隻較小的醜白兔，藝穗節期間將成為新的打卡地標。

快閃店今起試營運，7月15日到29日下午2時到9時正式營運，販售娃娃、零錢包、午安枕等周邊商品，保羅15日當天下午4時將舉辦簽名會，遊客到快閃店消費，不限金額都能獲得簽名；15、16日下午5時，還會有醜白兔大玩偶現身。

保羅為了配合今年藝穗節主題「青龍、白虎、朱雀、玄武」，設計聯名限定貼圖，搭配公所發票抽扭蛋活動，藝穗節期間也會不時規畫快閃活動，遊客與指定醜白兔拍照上傳至觀光所臉書，就可參與抽獎，限量500組免費貼圖，即使未中獎也可點數購買，每組50P。