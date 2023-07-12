徐榛蔚率團訪紐西蘭 與跨國海洋組織簽MOU促交流

花蓮縣府指出，花蓮縣長徐榛蔚率團赴南島考察，今天抵達紐西蘭與跨國航海組織Te Toki Voyaging基金會簽署合作備忘錄（MOU），將交流造船、航海及原住民海洋文化復振歷程。

花蓮縣府今天發布新聞資料指出，南島考察團首站抵達紐西蘭，參訪海事博物館，並與跨國航海組織TeToki Voyaging基金會簽署合作備忘錄。

新聞稿中，徐榛蔚表示，雙方將分享造船與航海知識，也分享原住民海洋文化，促成原民海洋教育交流訪問與會議，將攜手打造海洋主題空間與展覽。

徐榛蔚隨後也與外交部駐奧克蘭台北經濟文化辦事處長陳詠韶、奧克蘭毛利事務發展部（TPK）辦公室主管馬丁．馬里亞蘇斯（Martin Mariassouce）交流，探討食農教育、觀光旅遊、原住民族文化等議題。

她指出，台灣與紐西蘭在地理上雖相距遙遠，但同屬南島語族，也都有豐富海洋文化資源，有著相同價值觀及血緣背景，相信文化的連結將提供未來更多合作契機。

花蓮縣政府表示，這次交流盼透過簽署合作備忘錄，具體推動與深化雙邊多面向的合作事項，期待雙方能在海洋事業上密切合作，分享知識、技術交流及資源運用等，透過合作推動海洋事業發展。

花蓮縣府南島考察團昨天出發，將參訪紐西蘭及大溪地，8天行程將考察在地觀光、樂舞產業及學校訪問與交流等，參與團員包括大學教授、國小與高職校長、樂舞專業人員、藝術家及工藝師等14名團員。