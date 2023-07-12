快訊

Live／中職選秀會沒意外林子偉當狀元 前兩輪輪結果出爐

生命中不能承受之輕：作家米蘭．昆德拉逝世，享耆壽94歲

徐榛蔚率團訪紐西蘭 與跨國海洋組織簽MOU促交流

中央社／ 花蓮縣12日電

花蓮縣府指出，花蓮縣長徐榛蔚率團赴南島考察，今天抵達紐西蘭與跨國航海組織Te Toki Voyaging基金會簽署合作備忘錄（MOU），將交流造船、航海及原住民海洋文化復振歷程。

花蓮縣府今天發布新聞資料指出，南島考察團首站抵達紐西蘭，參訪海事博物館，並與跨國航海組織TeToki Voyaging基金會簽署合作備忘錄。

新聞稿中，徐榛蔚表示，雙方將分享造船與航海知識，也分享原住民海洋文化，促成原民海洋教育交流訪問與會議，將攜手打造海洋主題空間與展覽。

徐榛蔚隨後也與外交部駐奧克蘭台北經濟文化辦事處長陳詠韶、奧克蘭毛利事務發展部（TPK）辦公室主管馬丁．馬里亞蘇斯（Martin Mariassouce）交流，探討食農教育、觀光旅遊、原住民族文化等議題。

她指出，台灣與紐西蘭在地理上雖相距遙遠，但同屬南島語族，也都有豐富海洋文化資源，有著相同價值觀及血緣背景，相信文化的連結將提供未來更多合作契機。

花蓮縣政府表示，這次交流盼透過簽署合作備忘錄，具體推動與深化雙邊多面向的合作事項，期待雙方能在海洋事業上密切合作，分享知識、技術交流及資源運用等，透過合作推動海洋事業發展。

花蓮縣府南島考察團昨天出發，將參訪紐西蘭及大溪地，8天行程將考察在地觀光、樂舞產業及學校訪問與交流等，參與團員包括大學教授、國小與高職校長、樂舞專業人員、藝術家及工藝師等14名團員。

花蓮 考察 紐西蘭 徐榛蔚

相關新聞

政府開放明眼人按摩 羅東視障按摩師感嘆：月收入不到1萬

按摩曾是只有視障者才能從事的工作，10多年前大法官釋憲後，政府開放明眼人設按摩院，視障師傅生意下滑，近年遇到疫情，更是一...

老人逐年增 台東今起推動咀嚼吞嚥照護

台東縣人口老化排名位居全國前10大，約2成長者每周至少發生3次進食時嗆到，後續衍生吞嚥困難或吸入性肺炎等問題，台東縣今天...

自來水「黃黃的」讓民眾好憂心 水公司：色度變高並非含雜質

基隆市暖暖地區民眾發現自來水變黃，且有臭味，抱怨造成生活不便，更擔心危害健康。立委蔡適應等人今早到水公司了解問題出在那裡...

花蓮縣禁止沙灘車在沙灘活動 縣府加強稽查

花蓮沙灘車觀光活動盛行，卻衍生環保等問題。花蓮縣政府昨天邀集有關單位開會，討論縣內沙灘車管理分工，決議即日起縣內沙灘地禁...

台東「最美公車亭」成熱門打卡勝地 背後藏60多歲阿嬤辛酸故事

台東臉書社團近日流傳一處公車亭照片，還被稱「最美公車亭」，吸引不少民眾朝聖打卡。原來這座公車亭就位於知名景點多良車站下方...

嘉義市資深議員問ChatGPT規畫遊程 推薦騎機車由西向東遊花蓮獲讚

嘉義市資深議員蔡文旭受一對來台旅遊德國年輕男女，騎機車壯遊花蓮啟發，上周問ChatGPT規畫遊程，騎機車從嘉市區騎到花蓮...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦