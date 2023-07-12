政府開放明眼人按摩 羅東視障按摩師感嘆：月收入不到1萬

按摩曾是只有視障者才能從事的工作，10多年前大法官釋憲後，政府開放明眼人設按摩院，視障師傅生意下滑，近年遇到疫情，更是一落千丈。羅東視障按摩師柳先生指出，有時一整天都沒有客人，月收入甚至不到1萬元，盼有更多管道讓社會大眾知道他們的手藝。

宜蘭縣按摩職業工會理事長蔡春安指出，2011年政府開放明眼人按摩是第一波衝擊，新冠疫情是第二波衝擊，加上近年來人口老化、通貨膨脹等，視障按摩師的收入起碼少了一半；宜蘭以中小企業為主，不像外縣市大企業會長期雇傭視障按摩師，縣內師傅只能艱苦求存。

現年51歲的柳先生是宜蘭本地人，天生失明，30年前考取專業按摩師執照，1994年在羅東執業至今。柳先生表示，羅東是商業區，自從政府開放明眼人按摩，按摩院、養生館如雨後春筍般冒出，對視障按摩師的排擠較宜蘭其他鄉鎮更嚴重。

柳先生估計，2011年以前，每天大約能接4到6位客人，月收在3到4萬元左右；按摩業開放後，客人總數沒有增加，競爭者變多，月收入只剩1到2萬元；疫情開始按摩業更加蕭條，如今雖然解封，有時一整連1位客人也無，月收只有數千到1萬元，得靠保費維持生計。

「不希望別人把我們當成可憐人，但好的手藝也需要宣傳。」柳先生說，最大的問題是現在許多人不知道視障按摩師與按摩店，他們身體不方便，很難找到有效宣傳的方法。近日有客人幫忙拍照、上傳到臉書，客人就較平日多；個人力量有限，希望政府也能加大推廣力度。