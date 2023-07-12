基隆暖暖自來水變黃有異味 水公司：處理後符合標準

基隆暖暖地區近日有住戶自來水變黃、有異味，民眾不敢飲用；台水第一區管理處今天表示，經加強管線排水及添加活性碳處理後，水質符合飲水標準，民眾可放心使用。

立委蔡適應服務處主任林明智與基隆市議員林旻勳，上午前往台灣自來水公司第一區管理處、暖暖淨水場勘查，希望了解暖暖地區近日水質問題。

自來水公司第一區管理處副處長陳素卿表示，暖暖淨水場水源主要來自基隆河與西勢水庫，因為久日沒下雨，基隆河流速變慢，導致自來水偏黃，並非濁度增加。

她表示，7月初至今，共有19通電話通報指稱，暖暖地區住戶的自來水變黃甚至有異味後，管理處除加強管線排水，也添加活性碳處理，異味可能是氯氣味道，但最後水質符合飲用水標準，民眾可放心使用。