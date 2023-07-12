慶安宮捐贈醫療器材逾千萬 童子瑋：基隆最美麗風景

基隆市慶安宮捐贈超音波掃描儀、眼科晶體乳化儀與位移機給基隆市立醫院，市醫今天舉辦捐贈儀式，院長王慧珺致贈感謝狀給慶安宮主委童永，感謝慶安宮善舉嘉惠病患。

慶安宮長期捐贈救護車、醫療和復健設備儀器等設備給基隆地區的醫院，並出資協助醫院增設神經科加護病房、防疫專責病房。慶安宮去年捐贈市醫健檢中心醫用超音波掃描儀、眼科晶體乳化儀，另捐贈護理之家移位機，協助市醫提升醫療，累計捐贈總值已逾千萬元。

立醫院長王慧珺表示，捐贈儀式受疫情影響延到今天舉行，有了晶體乳化儀器，可讓白內障患者手術更為順利，超音波儀器造福頸部或腹部患者，移位機則是有助行動不便患者如廁、洗澡。市醫持續以公衛、長照為發展主軸，感謝慶安宮協助市醫提升醫療和服務水準。