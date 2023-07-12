花蓮縣禁止沙灘車活動 業者陳情盼成立專區

花蓮縣政府依照中央發布沙灘車管理指引，決議即日起縣內沙灘地禁止沙灘車活動，並加強稽查取締。突然下達禁令讓許多沙灘車業者感到錯愕，認為應該要輔導成立沙灘車專區，而不是忽略沙灘車活動對地方觀光的效益，近日將集結向立委陳情，討論更好的做法。

花蓮沙灘車協會理事長黃鴻達表示，現在暑假是觀光最熱門的時候，縣府突然禁止沙灘車活動令大家都措手不及。行政院沙灘車管理指引是「導禁兼施」，應該要有導的做法，像是哪些沙灘地可以進行活動，哪些地方安全，限定設立沙灘車專區，對管理單位來說好管理，業者也能有專區繼續營運，而不是一下子全部禁止。

「禁止沙灘車活動對居民生計影響很大」黃鴻達以自身為例，底下有150名教練帶團，背後就是150個家庭的收入來源，而自己也投入1、2千萬元在沙灘車活動上，全禁止嚴重打擊地方觀光產業。

黃鴻達說，之前業者曾寫連署書與縣府溝通，能給沙灘車業者一條生路，沒想到現在是這樣的結果，決定近日向立委傅崐萁陳情，希望縣府能先暫緩禁令，大家坐下來一起討論成立專區的可能性。