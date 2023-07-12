花蓮保育見成果 鹽寮、石梯坪龍蝦魚類等族群增

花蓮海岸線逾100公里，僅有花蓮、鹽寮、石梯坪3漁港，縣府針對鹽寮、石梯坪水域推動保育計畫，包括龍蝦、九孔及許多魚類族群顯著增加，生態復育有成。

花蓮縣政府農業處發布訊息表示，推動水產動植物繁殖保育，已初步獲得成果，以鹽寮水產動植物繁殖保育區為例，因清除廢棄漁網，減少刺網纏繞礁岩及龍蝦，促使龍蝦大量進入鹽寮水產資源保育區棲息，並且有外溢效應，附近漁民反映，在保育區外捕捉到龍蝦的數量增加，兼顧地方漁民生計。

另一方面，縣府執行巡護工作，減少民眾進入保育區偷捕龍蝦及九孔，保育區物種及數量明顯增加，吸引在地居民加入海洋保護區經營管理行列，創造更多在地漁村就業機會，吸引外流人口返鄉投入水產資源永續利用。

目前鹽寮水產資源保育區內生態豐富，經潛水人員潛入水下記錄，包括龍蝦4種、魚類45種、美人蝦1種、蟹類1種、軟體動物2種、棘皮動物6種、珊瑚2種、海綿1種及藻類15種。

也有許多遊客到訪遊憩，不過縣府提醒，鹽寮與石梯坪等水產動植物繁殖保育區全年禁止採捕，呼籲配合保育工作，也提醒遊客造訪生態區時將垃圾帶走，共同維護自然生態環境，讓沿海漁業資源生生不息。

花蓮縣政府指出，積極推動友善漁業及動植物繁殖保育，向中央海洋委員會海洋保育署爭取「112年花蓮縣鹽寮水產動植物繁殖區保育經營管理計畫」及「112年花蓮縣石梯坪水產動植物繁殖區保育經營管理計畫」，共新台幣416萬元，已列入今年預算，追加配合款26萬1000元，再經縣務會議通過並將送縣議會審議。