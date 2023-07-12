台東「最美公車亭」成熱門打卡勝地 背後藏60多歲阿嬤辛酸故事

台東臉書社團近日流傳一處公車亭照片，還被稱「最美公車亭」，吸引不少民眾朝聖打卡。原來這座公車亭就位於知名景點多良車站下方省道台9公路上。而這座最美公車亭的誕生，背後是一位阿嬤等公車的辛酸故事。

「公車亭結構簡單，卻設計在對的地方，讓它更美！」許姓遊客說，他也是看到網路的照片，才利用暑假過來看，其實，這個公車亭稱不上有美學設計感，但就是有無敵海景，加上周圍沒有其他建物設施，讓它很有fu。

為讓南迴居民等候公車不再飽受日照及淋雨之苦，台東縣政府與公路總局前年合作，斥資360萬元經費「改善南迴公車亭計畫」，興建打造12座公車亭，去年6月完工啟用，其中位於多良車站的公車亭，意外爆紅起來。

多良車站公車亭，設置在省道台9公路上北上海側處，其背後是廣闊的太平洋，天氣好時海景一覽無遺，尤其從進入車站的邊坡往下俯瞰公車亭，更具美感，隨著日出、月出的景色，讓公車亭呈現不同的風貌，令人驚豔。

其實，多良公車亭的誕生，也是源起於2017年10月一位阿嬤在多良車站下方省道台9公路等公車說起，這名60多歲阿嬤為了去醫院照顧住院的孩子，提著大包小包行李，辛苦地從上方部落步行到下方公路旁等公車。