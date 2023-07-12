南澳南溪禁沙灘車 部落籲落實執法

宜蘭南澳神秘沙灘禁止沙灘車進入，各單位實施聯合稽查月餘，沙灘車雖離開神秘沙灘，卻出沒於其他水域，如南澳南溪。武塔部落表示，行政院公布的沙灘車管理指引明令禁止行駛於河川地，相關單位卻未確實執法，部落將成立巡守隊維護溪流，也希望與政府建立有效通報管道。

縣府水利資源處表示，中央公布指引後，縣府的態度就是貫徹到底，只要有明確事證，必會取締；當地距離較遠，較難抓現行犯，可以透過照片、影片鎖定業者，從源頭入手。

縣府表示，業者仍有營生需求，工旅處也會進行相關輔導，以期「導禁兼施」減少亂象。

武塔部落指出，南澳南溪巴漾到莎韻之鐘一帶，多屬部落傳統領域，去年7月武塔及哈卡巴里斯2部落開會，全數反對沙灘車進入，以及不當開挖河床，相關單位卻以「無明確法規」為由，並未取締沙灘車，僅開罰不當開挖河床；政院通過沙灘車管理指引後，已有明確規定「河川區域禁止沙灘車活動」，理應依法取締。

民眾表示，沙灘車與以前相比有減少，但仍不時出現，既然有明確法源，主管機關應該確實取締，多次打1999縣民熱線檢舉，也曾書面陳情，卻未見相關單位執法；南澳南溪地處偏遠，沙灘車活動期間多在假日，可以理解取締較困難，希望至少在當地設立告示牌，警示業者與遊客。

武塔部落將於7月27日召開部落會議，討論自組傳統領域畫設小組與護溪愛園守衛隊，加強保護傳統領域，並自發巡邏，協助執法。會中也將商議，是否再次向相關單位反映陳情，設置立牌等宣導措施，並落實執法，建立更有效的官民溝通管道。