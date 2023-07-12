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機車占騎樓 基隆將設禁停區

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆報導
基隆市政府交通處昨在信二路、義四路口試辦「騎樓友善腳丫子」地貼，標示禁停區域，設置完成後由警方嚴格取締違停。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府交通處昨在信二路、義四路口試辦「騎樓友善腳丫子」地貼，標示禁停區域，設置完成後由警方嚴格取締違停。記者邱瑞杰／攝影

基隆市政府今年3月間公告76處路段的騎樓，開放停放機車。交通處昨天在信二路、義四路口試辦「騎樓友善腳丫子」地貼，未來會逐步在開放停車的騎樓標示停車區域，轉角、斑馬線或店家出入口等禁停位置，會畫設「腳丫子」，設置完成後，再由警方嚴格取締，維持騎樓秩序及行人權益。

市府3月22日公告騎樓停車規定，當日起開放全市76處路段的騎樓可停放機車。

開放地點停放機車後，仍可保持1.3公尺以上空間供行人通行，停車以一列為限，停車方向應與車道垂直，門身前緣或後緣應與建築線切齊。

交通處表示，依行政區畫分，開放騎樓地點仁愛區有15處、中正區28處、信義區10處、七堵區5處、暖暖區5處、安樂區8處、中山區5處，3月公告後陸續現地勘查，了解實況及屋主、店家意見。

信義區仁壽里長張富凱說，市府公告衛生福利部基隆醫院對面的信二路、義四路騎樓開放停車，結果轉角處常停滿機車，或只留個小小通道，行人通行不便，輪椅更是無路可走，希望市府訂定更明確停放規則，否則民怨會上升。

交通處停車管理科長張以正等人昨早到信二路、義四路口勘查，果然看到路口連接斑馬線的騎樓空間，幾乎被機車占滿，行人要穿越機車間的空隙通行。一名以輪椅代步的女子因此無法進入騎樓，被迫留在路口等待過馬路。

張以正說，公告騎樓開放停車後，持續辦理法定程序和律定措施，並選定信二、義四路口為示範點，會在開放路段禁停區域，畫設（張貼）綠色標線及腳丫子地貼，代表是供行人通行區域，並嚴格取締違規停車，兼顧騎士和行人權益。

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